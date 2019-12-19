Челябинский музей изобразительных искусств открывает запасники

Челябинский музей изобразительных искусств, где хранится более 17-ти тысяч произведений, презентует выставочно-издательский проект «Музей открывает запасники»: на следующей неделе в Картинной галерее - бывшем Пассаже братьев Якушевых - откроются сразу три выставки.

Самой масштабной выставкой проекта являются «Загадки старых мастеров». Она представит итоги работы по атрибуции произведений XVI-XX веков из коллекции западноевропейского искусства. Экспонаты - живопись и графика, обладающие тайнами и загадками, разгаданными научными сотрудниками музея или, наоборот, вставшими перед ними в процессе исследования.

Выставка «Реальность и волшебство» представит лучшие образцы русского фарфора и фаянса XVIII-начала ХХ веков из фондов музея. Посетители познакомятся с историей его появления в России и с развитием собственных фарфоровых производств - Императорского фарфорового завода, частных фабрик Гарднера, Попова, Иконникова, Кузнецовых.

Главными героями выставки «Спасти и сохранить» станут не только возрожденные предметы, но и результаты работы молодого поколения реставраторов за десять лет. Их труд - это тот самый «секретный ингредиент», без которого люди не могли бы любоваться искусством прошлого, но при этом он всегда остается для зрителя за гранью видимого.

Все три выставки, реализованные в рамках национального проекта «Культура», сопровождаются изданием полноцветных научно-популярных каталогов, сообщает пресс-служба музей.

«Выставочно-издательские проекты, которые мы скоро предъявим публике, - возможность открыть запасники музея, поделиться радостью спасенных и восстановленных произведений искусства и продемонстрировать лучшие коллекции, которыми обладает наш музей. Кроме того, выставочное трио открывает юбилейный сезон: в 2020-м году нашему музею исполнится 80 лет», - отмечает его директор Станислав Ткаченко.

Торжественная презентация проекта «Музей открывает запасники» состоится 26 декабря в 17 часов в Картинной галерее по адресу: улица Труда, 92-АЯ. Вход по пригласительным билетам.

Для посещения выставки будут открыты с 18-ти часов того же дня. Время работы площадок: 10.00-18.00, четверг: 12.00-20.00. Понедельник - выходной.