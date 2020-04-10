ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Дню космонавтики посвящается

Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"

Культура
10.04.20 18:47

Челябинский музей изобразительных искусств подарит всем подписчикам своих аккаунтов в социальных сетях онлайн-лекцию «Космос», посвятив ее Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Речь в лекции пойдет о космических темах в творчестве писателей, музыкантов и художников, сообщили в пресс-службе музея.

Пользователи социальных сетей с большим интересом "посещают" виртуальные экскурсии по выставкам "Великий Миша" и "Загадки старых мастеров", а со следующего понедельника музей запустит серию видеороликов, посвященных экспозиции русского классического искусства.

Не прервалась в период введенного режима самоизоляции и традиция лектория по субботам: искусствоведы подготовили цикл тематических лекций, которые охватывают самый широкий круг вопросов - от частных историй произведений до глобальных явлений мирового искусства. 

На ближайшую субботу запланирована лекция "Постмодернизм как дух эпохи". Искусствовед расскажет, что таит в себе загадочное слово "постмодернизм" на примере творчества русских и зарубежных художников XX и XXI веков.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
08.04.20 10:32
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
06.04.20 15:10
Онлайн-театр Озёрского «Золотого петушка» покажет спектакли-лауреаты
06.04.20 09:37
Челябинские актёры дистанционно читают детям сказки и рассказы
03.04.20 19:11
Золотая коллекция Челябинской филармонии с доставкой на дом
03.04.20 16:11
"Поручик Пирогов" НХТ поможет челябинцам в борьбе с коронавирусом
03.04.20 16:03
В Челябинске от благотворительного телепроекта для детей в детство впадают даже взрослые
02.04.20 18:43
Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах
01.04.20 22:25
С Озёрским «Золотым петушком» сидеть дома не скучно даже непоседам
01.04.20 17:56
Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых
01.04.20 17:38
Челябинские театры покажут свои спектакли в Интернете
Общество
10.04.20 14:25
Губернатор и митрополит призывают южноуральцев остаться дома в Вербное воскресение
Крупным планом
10.04.20 23:52
Несколько вопросов о мерах поддержки южноуральцев, оставшихся без работы в период самоизоляции
Новости
Вчера, 21:46
Общество
Южноуральские полицейские в условиях карантина работают в паре с медиками
Вчера, 21:17
Происшествия
Челябинские предприниматели в период карантина организовали незаконный "садовый" бизнес
10.04.20 18:36
Среда обитания
В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе
10.04.20 18:19
Общество
Александр Кузнецов: Не у всех учителей есть возможность дистанционно обучать детей
10.04.20 17:41
Экономика
ММК тратит на защиту экологии миллиарды
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
10.04.20 11:43
Культура
Челябинские театры продолжат радовать своего зрителя онлайн-постановками
10.04.20 11:03
Культура
В Челябинске в «Музее на дом» - новые фильмы и выставки
08.04.20 20:36
Культура
Музею Аркаима сегодня исполнилось 15 лет
06.04.20 09:37
Культура
Челябинские актёры дистанционно читают детям сказки и рассказы
03.04.20 19:11
Культура
Золотая коллекция Челябинской филармонии с доставкой на дом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика