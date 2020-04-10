Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"

Челябинский музей изобразительных искусств подарит всем подписчикам своих аккаунтов в социальных сетях онлайн-лекцию «Космос», посвятив ее Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Речь в лекции пойдет о космических темах в творчестве писателей, музыкантов и художников, сообщили в пресс-службе музея.

Пользователи социальных сетей с большим интересом "посещают" виртуальные экскурсии по выставкам "Великий Миша" и "Загадки старых мастеров", а со следующего понедельника музей запустит серию видеороликов, посвященных экспозиции русского классического искусства.

Не прервалась в период введенного режима самоизоляции и традиция лектория по субботам: искусствоведы подготовили цикл тематических лекций, которые охватывают самый широкий круг вопросов - от частных историй произведений до глобальных явлений мирового искусства.

На ближайшую субботу запланирована лекция "Постмодернизм как дух эпохи". Искусствовед расскажет, что таит в себе загадочное слово "постмодернизм" на примере творчества русских и зарубежных художников XX и XXI веков.