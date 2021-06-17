Челябинский музыкант рассказал, о чем молчат мужчины

Челябинский музыкант (его проект называется SP Alter Ego) рассказал, о чем молчат мужчины.

Проникновенные слова о жизни и любви родились, по словам автора, очень быстро - на создание философских строк у него ушло не больше часа. Идея песни также возникла спонтанно и была навеяна передачей на ютуб-канале «Рикошет» - как раз таки на тему «О чем молчат мужчины».

«Меня зацепило сказанное там. Ну и, конечно, жизненные ситуации навеяли определенные мысли. Мне вообще кажется, что эта тема глубокая – особенно на фоне феминизма, харассмента и других процветающих в современном обществе явлений», - рассказал Роман.

У создателя проекта SP Alter Ego (на его счету уже более двух десятков разноплановых работ) мужчины молчат о любви, которая уже никогда не повторится, о войне, на которой они были или будут, о мечте, которой уже не суждено сбыться, а также о верности и дружбе, которые сегодня, по мнению лирического героя композиции, уже никому не нужны, потому что их нельзя обналичить или снять со счета.

Исполнитель (Арсений Тихонов из Краснодара) поет о том, что российских женщин совратил демократичный Запад, о том, что и мужчины сами хороши, и взывает к любимым представительницам прекрасной половины человечества, прося их понять одну простую вещь: принцев всем не хватит.