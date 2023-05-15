Челябинский «Полонез Огинского» прозвучит в Карелии в «ЭХО БДФ»  

Челябинский театр кукол имени В. А. Вольховского приглашён в Карелию для участия в специальной программе «ЭХО БДФ - Карелия», старт которой был дан 14 мая в рамках Большого Детского фестиваля. В рамках этой программы челябинские кукольники 17 мая в Петрозаводске на сцене республиканского театра кукол покажут спектакль «Полонез Огинского», уже не раз завоевавший лауреатские награды и признанный авторитетной критикой.

Большой Детский фестиваль, художественным руководителем которого является народный артист РФ Сергей Безруков, проводится в Москве уже пять лет. БДФ - это огромная мультижанровая программа, которая включает разные направления искусства: театр, кино, анимация, детская литература. А региональная программа фестиваля «ЭХО БДФ» появилась два года назад и уже с успехом прошла в Севастополе, Калининграде, Архангельской, Тверской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Карелия станет седьмой точкой на карте этого популярного смотра.

«Официальная премьера челябинского спектакля о мальчике-сироте по имени Василёк, который проходит всю войну, не расставаясь со скрипкой, состоялась в октябре 2020 года в формате онлайн-показа на youtube-канале театра, - рассказывает заведующая литературной частью Челябинского театра кукол Светлана Кондюрина. – А уже на следующий год спектакль был включён в конкурсную программу IV Международного Большого детского фестиваля и стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории», а также попал в программу «Эхо Большого детского фестиваля», созданную для гастролей спектаклей-лауреатов в различных регионах страны».

Уже в статусе лауреата фестиваля «Полонез Огинского» побывал в Архангельске и 17 мая его увидят зрители Петрозаводска.

Кроме того, спектакль был показан на II Межрегиональном Урало-Сибирском фестивале-конкурсе театров кукол «СИБИРЬ. TERRA MAGICA», где получил специальный диплом за искренность интонации в прочтении военной темы.

Поставил «Полонез Огинского» главный режиссёр театра заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Борок. Художник и автор инсценировки – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов. Композитор - Андрей Занога. В спектакле заняты артисты: Екатерина Асанкина, Николай Архипов, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згуская, Анатолий Пристай и Артем Чистяков.