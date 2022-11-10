Челябинский театр кукол отмечает юбилей уральского писателя сказкой о Мухе

В Челябинском театре кукол завтра, 11 ноября, состоится премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха». Спектаклем для детишек с четырёх лет театр отмечает юбилей уральского писателя. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

В ноябре 2022 года исполняется 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Его произведения до сих пор регулярно издаются в России, они переведены на многие языки. К ним обращаются художники, скульпторы и драматурги. По ним снимают кинофильмы, мультфильмы и ставят спектакли.

Театр кукол Челябинска тоже решил пополнить свой репертуар постановкой по произведению Мамина-Сибиряка, остановив свой выбор на «Сказке о том, как жила-была последняя Муха».

«Спектакль поставлен в жанре вымысла со смыслом, - рассказала Светлана Кондюрина. - Он о жизни мухи по имени Мушка, полной разных приключений, радостей и разочарований, заблуждений и прозрений. Зритель увидит в спектакле историю взросления Мушки, которая начинает понимать, как важно ценить близких, как здорово уметь никогда не унывать и быть терпеливой, потому что за любой зимой непременно придет весна, и жизнь снова заиграет яркими красками».

Постановка хоть и адресована детям, но будет интересна и взрослым. В игровой, яркой форме, с тонким юмором и грустной иронией театр говорит со зрителями об очень важном - как сильно в жизни нужны друзья и что значит найти свое место в этом мире.

Режиссер и автор инсценировки – Александр Борок. Художник – Екатерина Петухова. Композитор - Андрей Занога. Спектакли состоятся 11 ноября в 10.30, 12 ноября в 11 и 13.00, 13 ноября в 11 и 13.30. С афишей можно ознакомиться на сайте театра.