Челябинский театр кукол расскажет, кто такой Простодурсен

В Челябинском театре кукол имени В.А.Вольховского готовят встречу зрителей с Простодурсеном. Уже с завтрашнего дня, 20 апреля, его смогут увидеть представители СМИ. А официальное знакомство, то есть премьера нового спектакля с этим забавным персонажем и его не менее забавным окружением, – 29 и 30 апреля.

«Простодурсена придумал норвежский писатель Руне Белсвик, и буквально сразу после выхода книг о Простодурсене и его друзьях и соседях, живущих в Великой Приречной стране, он стал в Норвегии детским писателем номер один. Сейчас его книги переведены на множество языков, и критики тут же нашли параллели с такими любимыми у детей и взрослых персонажами, как Винни Пух, Алиса или семейство муми-троллей, - рассказала агентству «№Урал-пресс-информ» о герое нового спектакля заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина. - В новом спектакле с добрым Простодурсеном соседствуют обстоятельный Сдобсен, мудрый Ковригсен, хитрец Пронырсен и фантазерка Октава. Все они живут в небольшой Приречной стране. Их жизнь течет неспешно и размеренно до тех пор, пока однажды Простодурсен не находит на берегу реки яйцо, из которого вылупляется любопытный маленький Утенок. Пытаясь найти ответы на заковыристые вопросы малыша, взрослые начинают иначе смотреть на самые привычные вещи. А выдумщица Октава даже придумывает забавный спектакль, в котором находятся роли для всех, включая Утенка».

За основу своего спектакля режиссёр Александр Борок (он же автор инсценировки) взял книги «Простодурсен. Лето и кое-что еще» и «Простодурсен. Зима от начала до конца» в переводе Ольги Дробот. Герои спектакля – не люди, не животные и не птицы. Они – некие существа с человеческими глазами, чувствами и мыслями. Однако у них есть хвостики и небольшие ушки. Куклы получились очень обаятельными, трогательными и беззащитными. Выполнены в системе штоковых марионеток. Придумала героев и всю Приречную страну московская художница Ирина Хмарук. Сценография спектакля позволяет быстро менять места действия, при этом она образная, метафоричная и очень красивая.

По мнению Александра Борока, герои Руне Белсвика идеальны для воплощения именно в кукольном театре. «Я вообще постоянно нахожусь в поиске новой интересной литературы для детей, которую можно воплотить в театре кукол, - говорит режиссёр. - Просматриваю рейтинги, читаю отзывы и комментарии критиков, писателей, переводчиков. Простодурсена я полюбил сразу. Книга полна мягкого, тонкого юмора, она добрая и светлая. Все герои Белсвика живые и непосредственные, часто по своим проявлениям и реакциям очень похожи на детей. Надеюсь, маленьким зрителям они тоже понравятся. А моя главная задача – не испортить книгу».

Премьера спектакля состоится 29 и 30 апреля и 1,2,3 и 4 мая на малой сцене театра. Вместе с Александром Бороком над спектаклем работали художник Ирина Хмарук из Москвы, композитор Лариса Паутова из Екатеринбурга. В спектакле заняты артисты: Екатерина Асанкина, Николай Архипов, Тимур Ахмедов, Наталья Балдина, Антон Ничеухин и Анатолий Пристай.