Челябинский театр оперы и балет готовится к показу знаменитой «Пиковой дамы»

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовится к показу знаменитой оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама».

Впервые на челябинской сцене партию Германа исполнит Роман Завадский - солист Астраханского государственного театра оперы и балета. Приглашенный артист выступит в столице Южного Урала 16-го апреля.

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Ранее Роман выступал в Мариинском театре, где исполнил свыше 30-ти партий, служил в Новосибирском театре оперы и балета и в музыкальном театре Санкт-Петербурга «Зазеркалье». С прошлого года Роман Завадский – солист Астраханского театра оперы и балета. В его репертуаре - Отелло, Водемон, Хозе, Радамес, Канио и другие знаковые теноровые партии.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, в этом же спектакле заявлено пять дебютов. В образе Чекалинского выступит лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян. Партию Сурина исполнит лауреат международного и всероссийского конкурсов Артур Садиков, партию Полины – лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Аброськина. В образе Маши зрители увидят лауреата международного конкурса Наталью Гончарову, в образе Прилепы – лауреата международного конкурса Екатерину Чебыкину.