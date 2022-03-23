Челябинский театр оперы и балета подарил каслинцам «Веселую вдову»

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки подарил жителям Каслей оперетту «Веселая вдова».

Гастроли состоялись в рамках проекта «Театрально-концертный зал», программу которого театр воплощает в жизнь в текущем году. Проект дарит возможность жителям малых городов Южного Урала наслаждаться лучшими областными постановками и концертами.

«Веселая вдова», которой челябинские артисты порадовали зрителей в каслинском дворце культуры имени Захарова, считается лучшим творением Франца Легара и имеет заслуженный статус «королевы оперетт».

«Касли - замечательный город! Для меня это еще и родина моего профессора - народного артиста РСФСР Николая Николаевича Голышева. Дворец культуры нас встретил необычайно красивым ботаническим садом. Вся труппа была от него в полном восторге, – поделился впечатлениями от поездки солист Дмитрий Никитин. – Зрители принимали очень тепло. После спектакля звучали бурные аплодисменты, что для нас, артистов, очень приятно».

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, следующей точкой на гастрольной карте челябинского театра станет Сатка: 28-го апреля жители этого города увидят знаменитый балет Адольфа Адана «Жизель».