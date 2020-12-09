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Челябинский театр в последний раз покажет «Царскую невесту» Римского-Корсакова

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовится к последнему показу спектакля «Царская невеста» по одному из самых известных произведений Николая Римского-Корсакова.

Увидеть знаменитую оперу в постановке Вадима Кейша в последний раз жители Южного Урала смогут 24-го января.

«Царская невеста» считается одной из самых популярных русских опер. Музыка выдающегося композитора восхищает выразительными ансамблями, масштабными хоровыми сценами и сложнейшими ариями, требующими от артистов высокого вокального и актерского мастерства.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, впервые «Царскую невесту» показали на челябинской сцене в 1968-м году. Спектакль поставил народный артист РСФСР Нияз Даутов. В главных партиях тогда блистали заслуженные артисты РСФСР Валентин Гриченко, Надежда Нефедова, Генриэтта Денисова, Клавдия Сидорова и другие. Постановка была снята с репертуара в 1979-м году.

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Вернулась на челябинскую сцену прославленная опера лишь через три десятилетия. Историю, произошедшую во времена правления царя Ивана Грозного, удалось воплотить режиссеру Вадиму Кейшу. Визуальное оформление спектакля предложили заслуженный деятель искусств России Леонид Рошко и заслуженный художник России Станислав Фесько. Постановка радовала зрителя более десяти лет.

Билеты на «Царскую невесту» можно приобрести на сайте театра и в городских кассах.