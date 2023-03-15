Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»

Премьеру балета «Раймонда» зрители челябинского оперного театра увидят 27 и 28 мая на открытии Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой».

Для композитора Александра Глазунова «Раймонда» – первое обращение к жанру балета. Сочинение отличается изобилием оркестровой палитры и широтой звучания. Параллельно с написанием «Раймонды» композитор работал над знаменитой шестой симфонией, что нашло отражение и в музыке балета.

В репертуаре челябинского театра это произведение никогда не значилось. Сейчас активно идет художественно-постановочный процесс: мастера шьют костюмы, расписывают декорации, а артисты балета и оркестра разбирают партии.

«От большинства композиторов Глазунов отличается тем, что он владел игрой на фортепиано, скрипке, виолончели, валторне, тромбоне, – рассказывает арфистка Екатерина Жалилова. – Он знал, как именно нужно играть на инструменте и как писать для него музыку, чтобы это было удобно и красиво».

В «Раймонде» практически нет фрагментов, в которых не звучит какой-то инструмент оркестра.

«Для исполнения этого балета нужно иметь большой запас профессиональных навыков, – уверяет первая скрипка, концертмейстер оркестра Ольга Лушникова. – Например, первой скрипке композитор поручил развернутое адажио. Это большое соло приравнивается к тем, что написал Чайковский для «Лебединого озера» и является вершиной скрипичного искусства».

Не меньшего мастерства спектакль требует и от артистов балета. Так, партия Раймонды считается одной из самых сложных, поскольку солистка должна исполнить целых семь сольных вариаций.

Хореографом-постановщиком спектакля выступил народный артист России Юрий Клевцов. Эскизы декораций и костюмов разработал заслуженный художник России Олег Молчанов.