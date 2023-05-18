18.05.2023
Что ждет челябинцев в Библионочь после "перезагрузки" Пушкинки
18.05.2023
Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел
18.05.2023
Премьера «Раймонды» состоится на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
18.05.2023
Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте
18.05.2023
Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги
18.05.2023
Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске
Премьера «Раймонды» состоится на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
15.03.2023
Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»
21.06.2022
В Челябинске фестиваль балета откроет премьера в стиле стимпанк
21.05.2019
В июне Челябинск станет столицей Международного фестиваля балета
05.06.2018
Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске отмечает 10-летний юбилей
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023