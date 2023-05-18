Премьера «Раймонды» состоится на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

В Челябинскм государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки 27 и 28 мая пройдет XIV Международный «В честь Екатерины Максимовой». Откроет фестиваль балет Александра Глазунова «Раймонда».

«Раймонда» входит в сокровищницу отечественного музыкального искусства и считается одним из самых зрелищных и сложных спектаклей. Насыщенная хореография и ярчайшие танцевальные номера позволяют артистам продемонстрировать все грани своего таланта.

Как рассказали в пресс-службе оперного театра, на челябинской сцене балет «Раймонда» ставит народный артист России Юрий Клевцов. Для исполнительницы заглавной партии этот спектакль – настоящее испытание. Солистке необходимо выполнить целых семь вариаций! На премьерных показах образ Раймонды воплотят лауреаты международных конкурсов Лири Вакабаяси (27 мая) и Екатерина Хомкина-Сафронова (28 мая).

Хореограф-постановщик усложнил задачу и исполнителям главных мужских партий, добавив новые технические элементы. В образе Жана де Бриена зрители увидят Алексея Шакуро (27 мая) и лауреата всероссийского конкурса Валерия Целищева (28 мая). В партии восточного рыцаря Абдерахмана выступят лауреат международных конкурсов Кубаныч Шамакеев (27 мая) и Александр Кочетков (28 мая).

Визуальное оформление балета разработал заслуженный художник России Олег Молчанов. По его эскизам мастера театральных цехов вручную расписали бисером, пайетками, лентами и каменьями национальные костюмы, которых в спектакле около двухсот.

Программу фестиваля продолжит Большой театр Беларуси со спектаклями «Лебединое озеро» и «Анна Каренина», а ярким завершением фестиваля станет грандиозный гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает…».