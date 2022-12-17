«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем

Государственный драматический Камерный театр Челябинска продолжает показывать новогодние благотворительные спектакли.

В этом году для юных зрителей приготовили сказку «Давай полетаем вместе». Первыми премьеру увидели обездоленные дети, ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей. Затем на пресс-елку театр пригласил сотрудников челябинских СМИ с детьми.

Перед началом спектакля в фойе Камерного театра открылся бал-маскарад. Здесь можно было встретить фей, пиратов, волшебников, мушкетеров и даже маленького Деда Мороза. Всех их встречал большой сказочный волшебник. Ребята бежали к нему, чтобы рассказать стишок или загадать новогоднее желание.

«Я рассказал дедушке Морозу, как я провел год. Он меня похвалил, а я загадал новогоднее желание, но какое, вам не скажу», - рассказал восьмилетний Дмитрий.

Взрослые, кстати, тоже были не прочь обнять Деда Мороза и загадать новогоднее желание: им тоже хочется верить в сказку.

А настоящая сказка для всей семьи развернулась уже на сцене – спектакль под названием «Давай полетаем вместе». Музыку для сказки создал композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков, сценическим оформлением занимался художник Сергей Александров, режиссер-постановщик - Олег Хапов.

Это лирическая и невероятно волшебная история от домовой Арины, которая живет на чердаке заброшенного дома и подговаривает трех котов поучаствовать в небольшом фантастическом приключении. На сцене не обошлось без чудес и магических превращений.

Так, в один прекрасный день забытое и никому не нужное огородное пугало оживает и знакомится с Аистенком, помогает ему учиться летать. Их знакомство перерастает в крепкую и чистую дружбу. Эта поучительная и трогательная история о том, как нелегко найти настоящего друга. О том, что на пути к настоящей дружбе нужно пройти путь испытаний, разочарований и недоверия. Важно лишь не останавливаться и смело следовать к мечте, которая обязательно сбудется, если в нее поверить по-настоящему.

«Мне очень понравилась кошка. А еще пугало, оно оказывается не такое страшное, как стоит у нас в саду, а очень милое и смешное», - делится впечатлениями третьеклассник Артем.

«А мне понравилось, когда на нас снег падал, он был, как будто настоящий. Мне казалось, что меня сейчас засыплет им», - рассказывает десятилетняя Марина.

Сказка «Давай полетаем вместе» - благотворительная. Такие спектакли в Камерном театре давно стали доброй традицией. В числе партнеров театра - благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Надежда», компания «Стройтехнология», нотариальная палата. Всего Камерный театр покажет семь благотворительных спектаклей для юных челябинцев.

Кстати, в Камерном театре зрители могут увидеть выставку картин уроженки Челябинска Натальи Булаевой – «Сказки зимнего города». Она обучалась в Южно-Уральском государственном университете на специальности «Технология художественной обработки материалов», вуз окончила с отличием. Сразу после окончания университета работала декоратором в художественной студии «Антураж». Там же в мае 2012 года открыта первая персональная выставка картин «Кусочек солнца для каждого». Эта выставка получила хороший отклик у челябинцев, и картины практически сразу попали в частные коллекции.

В 2014 году картина «Рыцарь и его верный конь» заняла второе место в Португалии в номинации «Наивное искусство». Работы Натальи начинают разъезжаться уже не только по всем городам России, но и странам СНГ и США.

Выставка картин Натальи Булаевой будет работать до 20 декабря.