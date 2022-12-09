Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

Сегодня, 9 декабря, Детская студия Государственного ансамбля танца «Урал» выступит на одной из самых известных сцен страны – в московском концертном зале имени Чайковского. Студия стала единственным коллективом Уральского Федерального округа, получившим от Росконцерта приглашение принять участие в статусном культурном мероприятии: Гала-концерте закрытия года культурного наследия народов России в Москве. Он представит богатство культурного наследия разных регионов страны во всем необычайном песенно-танцевальном разнообразии.

Из обширного репертуара студии организаторами был выбран номер «Игры Севера». Это один из лучших номеров юных «уральцев», сложный масштабный трюковой танец, завоевавший огромное количество Гран-при разных конкурсов.

«Игры Севера» ученики студии дважды танцевали в Кремле, на юбилейных вечерах Андриса Лиепы по его личному приглашению, а летом участвовали с этим танцем в съемках федеральной программы «Большие и маленькие» на телеканале «Культура», как рассказали в министерстве культуры Челябинской области.