09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
03.11.2022
Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
14.12.2020
Владимир Карачинцев: «Танцору нужен воздух»
14.12.2020
Свою юбилейную премьеру «Урал» покажет на сцене Челябинской драмы
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022