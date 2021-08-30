30.08.2021
За выходные 1232 южноуральца привились в ТРК, парках, на рынках, площадях и в храме
30.08.2021
КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области
30.08.2021
Директор «Омнибуса» - Почётный гражданин Челябинской области
30.08.2021
Пенсионерка из Кусы перевела лжесотруднику прокуратуры два с половина миллиона рублей
30.08.2021
Задержан челябинец, который сбил двух пешеходов и скрылся
30.08.2021
Пловец из Челябинска завоевал «золото» Паралимпиады
Директор «Омнибуса» - Почётный гражданин Челябинской области
08.05.2021
Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
30.04.2021
«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»
13.04.2021
Златоустовский «Омнибус» свой новый век начал с премьеры
22.03.2021
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021