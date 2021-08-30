Директор «Омнибуса» - Почётный гражданин Челябинской области

Среди почётных граждан Челябинской области ( а на март нынешнего года их было 47 человек) деятелей культуры и искусства немного. А служителей театра, сцены всего двое – ведущие актёры Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова народные артисты России Борис Петров и Валентина Качурина. Тем приятнее для театральной общественности региона новость, поступившая в эти дни. Почётный гражданин Златоуста, директор драматического театра «Омнибус», заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Сергеевич Романов пополнил список удостоенных этого высокого звания – «Почётный гражданин Челябинской области».

На следующий год исполнится сорок лет, как Александр Сергеевич возглавил и успешно руководит театром, который за эти годы стал не только известен в своём городе и области, но и занял достойное место на театральной карте России.

В 2011 году «Омнибус» был удостоен «Премии имени Фёдора Волкова» Правительства России за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации.

По инициативе директора «Омнибуса» почти 30 лет проводится и имеет огромную популярность ежегодная театральная «Неделя милосердия». Александр Романов один из создателей уникальной программы «Театральные уроки-спектакли для школьников», которой тоже уже три десятилетия и которую стали применять в своей работе другие театры, причём, не только областные. Ему принадлежит организация на базе «Омнибуса» областного открытого фестиваля театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр». При поддержке Александра Сергеевича в театре постоянно реализуются новые творческие проекты, среди них - детско-юношеский театральный конкурс «Я люблю театр», «Приглашение в мир сказки», «Грани таланта», которые проводятся в тесном сотрудничестве театра с образовательными учреждениями города. Без Златоустовского театра не обходится в городе и области ни одно значимое событие или праздник.

Директор «Омнибуса», он же - композитор, создающий музыку для спектаклей своего театра, а ещё депутат семи созывов Златоустовского Собрания депутатов (возглавлял комиссию по образованию, культуре, спорту и молодежной политике), председатель совета директоров театров области – вот таков диапазон творческой, общественной и хозяйственной деятельности Александра Сергеевича Романова, которая справедливо и по достоинству отмечена самым высоким званием Челябинской области.