«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова поздравят челябинцев с Днём города

На праздничном концерте, посвященном 287-летию Челябинска, выступят группа «Дискотека Авария» и певица Юлианна Караулова. Горожан приглашают девятого сентября на площадь у Торгового центра.

Свой день рождения Челябинск будет отмечать с размахом и очень разнообразно, событий хватит на две предстоящие недели. Всего запланировано 70 праздничных мероприятий, 27 из которых будут общегородского масштаба. Управление культуры Челябинска афиширует начало масштабного празднования уже в ближайшие выходные, второго и третьего сентября.

Суббота, второе сентября

В 12:00 в парке имени Гагарина стартует фестиваль «Челябинск читающий». В программе: встречи с писателями, издателями, деятелями культуры, книжная ярмарка, презентации, квест-знакомство с библиотеками города, мастер-классы, пешеходные прогулки по историческому центру, интерактивные игры, литературные состязания и даже книжная дегустация!

В 12:00 в Никольской роще начнётся Военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Историческая реконструкция будет посвящена событиям Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и Афганской войны. Во всех этих событиях принимали участие уральцы. Участники фестиваля съедутся из Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени и других городов.

Воскресенье, третье сентября

В 12:00 на Кировке начнется Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Его участники устроят праздничное музыкально-танцевальное шествие на главной пешеходной улице города. Музыканты, актёры, танцовщики устроят настоящий стрит-парад, который стартует от барельефа народного артиста России Игоря Бурко, а финиширует в арт-сквере на набережной, где продолжится джазовым марафоном.

Суббота, девятое сентября

В 12:00 в парке имени Гагарина начнётся музыкальный фестиваль «В ритме рока». Разные по стилю коллективы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Миасса, Златоуста, Трёхгорного, Сысерти и других городов выступят сразу на двух сценах. Живой звук и настоящая тяжелая музыка будут доступны для поклонников в том числе и в прямой трансляции.

В 12:00 на площадке у Ледовой арены «Трактор» начнётся Кубок RCC Extreme с участием профессиональных спортсменов. Между сборными Челябинска и Екатеринбурга состоится баттл в дисциплинах «Самокат street» и «BMX street», затем участников ждёт иммерсивное RCC Extreme show, итогом которого станет выступление популярных рэперов L’One и Ramil’.

В 17:00 на площади у Торгового центра начнется праздничный концерт с участием воспитанников детских школ искусств Челябинска, музыкантов Государственного оркестра Челябинской области, солистов Мариинского и Большого театров. Завершат музыкальную программу вечера певица и телеведущая Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария».

В 22:00 на набережной реки Миасс прогремит праздничный фейерверк.

Подробнее о программе празднования Дня города можно узнать в официальной афише мероприятий.