С Добрым утром, Урал!

Для вас поет Марат Нигматуллин

Сегодня у нас в гостях Марат Нигматуллин с песней "Мама, я больше не Будда".

Марат о ближайших планах и о новой песне:

"У меня есть несколько заметок, которые ждут своей музыки. Одна из них дождалась.

Давно зрела идея сделать альбом с такими текстами под медитативную музыку.

Всё сыграно и записано одним дублем при помощи лупера (для тех, кто не в теме - это такое устройство, чтобы в реальном времени записывать и воспроизводить партии).

Приятного прослушивания!

Текст:

«Все поменялось, мама. Я больше не ищу просветления. Я оставил все попытки придумать правила для этой игры, и заставить всех играть по ним. Я разрешил боли прикасаться ко мне. Жизнь сняла с меня кожу и обняла.

Все успокоилось, мама. Я больше не бегу от одиночества. Теперь одиночество - мой лучший друг. Ключ от дома, который я искал, всегда висел на моей шее.

Все закончилось, мама. Я больше не хочу умирать за любовь, я хочу жить за любовь. Война за мир окончена. Единственный человек, которому я проповедую, находится в зеркале.

Все началось, мама. Я позволил миру иметь своё мнение. Вот мои стеклянные догмы под каменным дождём. Самое время повесить нимб на гвоздь и выдохнуть.

Мама, я больше не Будда.

Я живой».

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