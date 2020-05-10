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Доброе утро, Урал!

Для вас поет Рустам Зайченко

Культура
Сегодня, 10:07

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Челябинская филармония подготовила два концерта в режиме онлайн. Песни военных лет в исполнении солистов филармонии можно было послушать вчера, 9 мая, в 16 часов и сегодня, 10 мая, в 12 часов, зайдя на сайт ведомства.

Мы решили поддержать эту замечательную акцию и даем возможность нашим читателям хотя бы выборочно познакомиться с репертуаром этих концертов.

Сегодня «Песню о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и Роберта Рождественского для вас споет лауреат международных конкурсов, солист Челябинской филармонии Рустам Зайченко.

Рустама Зайченко любят зрители. Он активно участвует в концертных программах филармонии в сопровождении камерного оркестра «Классика», духового оркестра, инструментальной группы ансамбля танца «Урал», в концертах «Музыкальная гостиная «У белого рояля»».

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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