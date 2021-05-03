Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»

Молодежный театр подарит маленьким и взрослым челябинцам мюзикл «Дюймовочка» (3+), режиссером которого является режиссер из Москвы Виктория Печерникова. Премьера запланирована на 22-е мая.

Знакомство театра с режиссёром состоялось ещё в феврале. Тогда были распределены роли, артисты познакомились с либретто, написанным Марией Малухиной. Сейчас Виктория вернулась в столицу Южного Урала и вплотную занялась репетициями и подготовкой спектакля.

По ее словам, «Дюймовочка» – единственная авторская сказка Андерсена, у которой нет народной подоплёки, он её полностью выдумал сам. И это одна из немногих его историй со счастливым финалом.

«Челябинские ребята увидят мюзикл, где будут равнозначные вокальная, хореографическая и драматическая части. Мы тщательно подбирали визуальное воплощение спектакля, чтобы это было и ярко, и стильно, и красиво, и в то же время не было пошло. Музыки и песен будет очень много, и, как во многих мюзиклах, будет много смен костюмов», - рассказала Виктория Печерникова.

Режиссёр отметила, что Андерсен писал не столько для детей, сколько для взрослых или для детей, которые поймут его сказки, когда вырастут. Поэтому и мюзикл рассчитан на все возрасты: дети насладятся причудливым сюжетом, взрослые увидят второй план и дополнительные смыслы.

В настоящее время артисты подучивают вокал, разводят сцены, осваивают работу в необычных костюмах.

В преддверии премьеры по традиции пройдёт Лаборатория зрителя, которая познакомит зрителей с постановочной группой спектакля. Только в отличие от традиционной лаборатории все события пройдут в один день, 15-го мая, и совпадут с Ночью музеев.

Гости смогут пообщаться с режиссёром, узнать, что такое визуальный театр, на Public talk с художником Ксенией Кочубей, а также посетить ночной пластический мастер-класс хореографа Степана Баннова.