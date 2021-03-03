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Дневники Вандышева расскажут, как менялся Челябинск сто лет назад

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала готовится к открытию 12 марта выставка «Художник умный и правдивый. К 130-летию со дня рождения И. Л. Вандышева». Наравне с живописью и графикой юбиляра (около 300 работ) она познакомит южноуральцев с выдержками из дневников, которые художник вел с 1936 года.

«Дело в том, что Игнатий Лукич был природный историк, природный архивист, — поясняет искусствовед, куратор выставки Марья Аникина. — Конечно, он описывал в дневниках события и из своей жизни, но намного больше строк у него посвящено тому, что происходило вокруг него: ломка старого и строительство нового уклада — то, что происходило со всей страной и с городом. Это очень интересно! Также это хроника челябинской повседневности: как жили люди, чем занимались, каково им было во время Великой Отечественной войны. Он все-все фиксировал. То есть он художник-историк — это довольно редкое сочетание».

На почве интереса к истории (в частности, истории Челябинска и Южного Урала) Игнатий Вандышев познакомился с основателем и первым директором музея Иваном Гавриловичем Гороховым. Именно благодаря их многолетней дружбе и сотрудничеству (Вандышев написал по заказу музея довольно много картин) архив художника ныне хранится в Историческом музее Южного Урала.

Вот несколько выразительных цитат из дневников Игнатия Лукича:

«…Надо работать, работать! Больше наблюдать за явлениями природы, за животными, человеком. Крупных художников и особенно любимых изучать, но не быть эпигоном, подражателем, а надо самому договариваться с природой, ее нарядами, траурами, грустью, бурным состоянием, улыбкой».

«Красота многообразна, и каждый ее момент буквально не повторяется, только имеет что-то общее с когда-то бывшим явлением. Она так же течет и движется, меняет свой облик, как и сами художники-прорицатели, понимая в прошлом художество и художников, но не повторяясь, отражают в духе времени все по-новому».

«Эх, как хорошо познакомиться хоть чуточку с природой и ее явлениями! Но это еще не все. Все — это если я сумею передать образно людям так, чтобы они сумели прочитать картину не только как чертеж, а чтобы это все их разобрало до волнения, до чувства, дошло до их сердца, чтобы волновало, сердило, ободряло, вызывало сострадание».

Выставка «Художник умный и правдивый» начнет свою работу в Большом выставочном зале Исторического музея в следующую пятницу,12 марта.