Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета

В следующем, 68-м сезоне зрителей Челябинского театра оперы и балета ждет премьера мюзикла Максима Дунаевского и оперы Джакомо Пуччини.

Зрителям представят 7 и 8 октября 2023 года новый мюзикл для всей семьи – «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина на музыку Максима Дунаевского.

Вся постановочная команда хорошо знакома челябинским зрителям. Руководит проектом и выступает балетмейстером-постановщиком заслуженная артистка России Вера Арбузова. Челябинские зрители знают ее как хореографа спектакля «Анна Каренина». Костюмы и декорации разрабатывает Мария Высотская, которая ранее оформила балеты «Приключения доктора Айболита», «Ромео и Джульетта», оперу «Орфей и Эвридика». Художник по свету – Роман Афанасьев, художник видеопроекции – Дмитрий Иванченко. Режиссер спектакля – Тимофей Соколов, дирижер-постановщик – Александр Матушкин.

На 16 и 17 декабря назначена премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев. На сцене театра идут его спектакли «Риголетто», «Садко», «Богема». За визуальное решение отвечает народный художник России Вячеслав Окунев. Из последних спектаклей, над которыми он работал в Челябинском театре оперы и балета – «Аида» и «Бал-маскарад». Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Волынский.