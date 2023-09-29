«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт

X Международный фестиваль «Джаз на большом органе» в Челябинске завершится большим гала-концертом. Гала-концерт состоится 30 сентября в 18 часов в зале органной и камерной музыки «Родина».

«Джаз на большом органе» – единственный музыкальный форум, аналогов которого нет в России. Уникальный фестиваль стирает все границы условностей в мире музыки, позволяя органу раскрыть свои необъятные возможности.

Гала-вечер объединит всех участников самобытного проекта на одной сцене. Так, вместе с органом будут звучать саксофон, тромбон, бас-гитара и ударные инструменты. Для зрителей сыграют Алексей Круглов (саксофон, Москва), Владимир Нестеренко (орган, Москва), Николай Куликов (гитара, Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва), Анна Бакунц (орган, Армения), Тина (вокал, Армения), Владимир Хомяков (орган, Челябинск) и «Новый художественный ансамбль» Льва Гутовского. Зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации артистов.