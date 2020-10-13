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Джазмену Алексею Козлову исполняется 85 лет

Культура
Сегодня, 14:37
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Автор: 
Ксения Старикова

Сегодня, 13 октября, исполнилось 85 лет Алексею Козлову — саксофонисту, легенде советского джаза, основателю первого в Советском Союзе джаз-рок-ансамбля «Арсенал».

Алексей Козлов –  создатель отечественной школы джаз-рока, композитор, заслуженный артист РСФСР и Народный артист России. В честь его дня рождения преданные поклонники готовят целый альбом его старых хитов в новой аранжировке.

Джазом Алексей занялся ещё в 1950-м году, сначала как пианист, а затем перешёл на саксофон. Удивительный факт, музыкальное образование легендарный музыкант получил лишь в 70-е. Примерно тогда же в 1973-м году Алексей Козлов создал ансамбль «Арсенал». Эта группа и сейчас, спустя почти 50 лет, не прекратила своё существование, пережив развал СССР и лихие 90-е.

Самое известное произведение «Арсенала» – вариант рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Вообще «Арсенал» никогда не боялся смешивать новые стили и джазовую музыку, так появился джаз-рок, а в 80-е в его выступлениях были элементы брейк-данса.

Знаменитый джазист (так он сам себя любит называть) до сих пор продолжает выступать в Джаз клубе Алексея Козлова со своим легендарным «Арсеналом».

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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