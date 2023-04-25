Фееричный гала-концерт Премии «Андрюша» объединил жителей России

Гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Андрюша-2023» состоялась 20 апреля в Челябинском театре оперы и балета. Помимо талантливых детей Южного Урала, в концерте приняли участие российские звезды.

XIV Премия «Андрюша»* стала особенной. В этом году было самое большое количество участников – почти три тысячи детей из 50-ти городов и сел Челябинской области – и лауреатов. Жюри, в состав которого входят деятели искусства и культуры федерального масштаба, не смогло остановиться на одном победителе в некоторых номинациях и выбрало 11 лауреатов. Это и солисты, и творческие коллективы.

«С каждым годом стараемся повышать уровень концерта. В этот раз удивим невероятным видеоконтентом, по-новому сделанным лазерным шоу и, конечно, яркими выступлениями наших ребят. Мы постоянно встречаемся с лауреатами первых Премий, следим за их судьбами. Нам есть, чем гордиться. Наши выпускники – студенты ведущих творческих вузов России – ГИТИС, Академического музыкального училища при Московской консерватории, РАМ имени Гнесиных, театральной школы Олега Табакова. Многие стали настоящими артистами и сейчас сами воспитывают новых творческих личностей», – сказала основатель и директор Детского благотворительного фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Одно из выступлений концерта как раз было посвящено педагогам и наставникам. Одним из исполнителей стал Сергей Зимин, уроженец поселка Горняк, лауреат I Премии 2009 года, выпускник ГИТИС, а ныне ведущий солист ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Другая выпускница фонда «Андрюша» Александра Карабешкина на гала-концерте спела в дуэте со специальным гостем – победителем шоу «Голос» 2 сезона Сергеем Волчковым. Они исполнили песню «Дорогой длинною», а девушка еще и играла на скрипке.

«Удивительно, когда человек поет и играет на скрипке одновременно! Александра занимается в музыкальной академии Ларисы Долиной. Приятно спеть с ней вместе. Также я буду исполнять сегодня «Синюю вечноть» Муслима Магомаева. Это моя главная песня по жизни. Впервые выступил с ней на Кремлевской сцене, а затем на «Голосе». Считаю, что она принесла мне победу», – отметил Сергей Волчков.

Артист признался, что в юношестве ему не хватало таких конкурсов: «Не было такой возможности себя показать. Чтобы так красиво… Это суперпроект, мотивация для детей. Мы же не кабинетные артисты, нам нужно, чтобы нас видели, чтобы мы слышали аплодисменты».

Впервые на региональной сцене был исполнен эксклюзивный вокально-танцевальный номер в исполнении Детской хореографической студии «Урал» и выпускника фонда «Андрюша», призера «Молодежных дельфийских игр» Дмитрия Фадеева. Современная аранжировка музыкальной композиции «Ах вы сени, мои сени» сочеталась с невероятно техничной хореографией «Урала». Номер был специально поставлен для Всероссийского фестиваля «Хранимые веками» и впервые исполнен в Кремле осенью 2022 года совместно с певцом и тиктокером Хабибом.

Запоминающееся выступление подарила 17-летняя Яна Арндт, которая в этом году стала участницей взрослого шоу «Голос-11», попав в команду Полины Гагариной.

Кристина Бойко, лауреат Премии «Андрюша-2023» в номинации «Народный вокал», покорила зрителей не только своим голосом, но и сценическим образом. Платье привезли из Санкт-Петербурга. По словам юной артистки, костюм дает дополнительную уверенность.

«С трех лет я занимаюсь и народными танцами, и вокалом. Благодаря фонду познакомилась с замечательным педагогом Валерией Владимировной. Она живет в Москве, я в Коркино, но это не помеха. Мы занимаемся онлайн. Я пробовала разные жанры, но народный мне ближе. У меня низкий тембр, более легкий. Патриотические песни хорошо получаются. Дальше хочу поступить в Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского», – поделилась планами Кристина Бойко.

Премия «Андрюша» собрала в этот день около тысячи талантливых детей Южного Урала на одной сцене, почти столько же зрителей в зале, и сотни тысяч зрителей перед экранами телевизоров и на трансляциях в сети Интернет. Среди гостей стала учредитель благотворительного «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Церемония вручения премии «Андрюша» – большое событие в Челябинске, и, конечно, в первую очередь для ребят, которые стали лауреатами Премии.

Каждый из них прошел большой путь к победе, выдержал серьезную конкуренцию, показал все грани своего таланта, продемонстрировал силу воли, стремление преодолеть все препятствия и в итоге достичь намеченной цели. И я искренне рада не только за лауреатов Премии, но и за всех участников конкурса. Ведь очень важно на пути к успеху заявить о себе, не побояться выйти на большую сцену. Премия «Андрюша» дает такую возможность. За эти 14 лет фонд «Андрюша» сформировал особые стартовые возможности для 25 тысяч юных южноуральцев. И это – настоящая победа!» – сказала Ирина Текслер.

11 лауреатов Премии этого года награждены поездками на образовательные, фестивальные и конкурсные программы всероссийского и международного уровней для повышения профессионального мастерства. Все они получили главную награду Премии – статуэтку из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Преподаватели лауреатов награждены целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.

Проект организован при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.По традициии агентство "Урал-пресс-информ"стало информационным партнером Премии "Андрюша."

* Конкурс на Главную детскую Премию для юных талантов в области искусства Челябинской области «Андрюша» памяти Андрея Жаботинского проводится с 2009 года в 8 номинациях: академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал, актерское мастерство, изобразительное искусство, классический танец, народный танец, эстрадный танец.