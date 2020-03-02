Фестиваль Дениса Мацуева – давний роман знаменитого пианиста с Челябинском

На Южном Урале с четвертого по шестое марта в девятый раз пройдёт Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет». Это одно из самых значимых культурных и музыкальных событий в жизни региона.

«В трехдневной программе фестиваля, который пройдёт в Челябинске и Сатке, - гала-концерт с Челябинским симфоническим оркестром, вечер камерной музыки и концерт Jazz & Классика, - рассказывает пресс- секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - Концерты в Челябинске пройдут 4 марта. Ценители классической музыки смогут услышать исполнителей разнообразных музыкальных направлений, стилей и жанров. Вместе с Денисом Мацуевым на Южный Урал приедет целая плеяда первоклассных российских и зарубежных исполнителей. Публика услышит Сергея Крылова, выдающегося скрипача-виртуоза; виолончелиста Александра Бузлова, который, по мнению New York Times, обладает великим даром заставлять свой инструмент петь. На сцену вместе с Денисом Мацуевым выйдут также живая легенда мирового джаза, трубач Валерий Пономарев, американская джазовая певица Шенда Рулл, один из лучших джазовых контрабасистов России Сергей Иванов, а также талантливые дети - победители Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» на канале Россия-1 Анастасия Тюрина и Ярослава Симонова. Также участником фестивальных концертов станет Челябинский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

Большая часть музыкального форума – концерт стипендиатов Благотворительного общественного фонда «Новые имена» и проведение мастер-классов для одаренных детей Челябинской области.

Всемирно признанный пианист, лауреат Государственной премии, народный артист России Денис Мацуев год назад откровенно признался: «Я жду этого фестиваля каждый год, здесь очень много близких мне лиц – не только за время фестиваля, но вообще за приезды мои в Челябинск, я был здесь больше 30 раз, и фестиваль – нечто итоговое в нашем романе с челябинской публикой».

Благодаря содействию знаменитого музыканта в Челябинске появился собственный симфонический оркестр.

Денис Мацуев является арт-директором фонда им. С.В. Рахманинова, инициатором и художественным руководителем крупнейших фестивалей «Звёзды на Байкале» в своём родном Иркутске, музыкальном фестивале в Анси (фр. Annecy) во Франции, фестиваля “Crescendo”. С 2008 года Денис Мацуев - Президент межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена», с 2006 года входит в состав Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.

До начала фестивального концерта в Челябинске, четвертого марта, в филармонии состоится посвящённая музыкальному форуму пресс-конференция с участием Дениса Мацуева и руководителей филармонии.