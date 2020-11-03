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Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020» ждет гостей

Культура
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 3 ноября, в Челябинске в Историческом музее в 19 часов вечера открывается Шестой международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020». На площадках музея уже разместились фестивальные выставки, режиссеры спектаклей осуществили генеральные прогоны своих спектаклей, поэты настраиваются.

Предстоят пять насыщенных фестивальных дней с третьего по восьмое ноября. Конечно, все пройдет с поправкой на вирусную безопасность - без скученности зрителей, кроме того, часть гостей примет участие в онлайн-формате.

На открытии фестиваля зритель не увидит привычной церемонии. Началом станет перфоманс Радика Рябкова (режиссер «Студии-М») по мотивам либретто Вагнера «Зигфрид» и «Гибель богов». И разворачиваться он будет сразу на семи музейных площадках:

«На этот раз мы работаем в новом для нас формате, когда зритель двигается, путешествует по спектаклю, а не смотрит на него с одной точки, - пояснил идею Радик Рябков. - Исторический музей и фестиваль «Дебаркадер» дали нам возможность создать эскиз к будущему спектаклю, который когда-нибудь состоится. В нынешние времена каждый фестиваль — это борьба, борьба с внешними обстоятельствами и с самим собой. И в этой борьбе рождается новое искусство».

Театральный режиссер Олег Хапов сегодня представит на фестивале пьесу с названием «Дебаркадер».

«Актеры и я с нетерпением ждем открытия, - признался он. – Ждем встречи с челябинским зрителем, который, как известно, самый думающий, пристрастный и отзывчивый зритель на свете».

 

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