01.09.2022
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
01.09.2022
В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью
01.09.2022
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев, но пустят челнок
01.09.2022
Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний
01.09.2022
Народный фронт: Необходимо поднимать вопрос о закрытии аттракционов «Космической гонки» в Челябинске
01.09.2022
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022