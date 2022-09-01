Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии

Фильм о втором по величине городе Челябинской области – Магнитогорске - победил в престижном международном кинофестивале, который состоялся в Феодосии в конце августа и стал шестым по счету.

На традиционном Феодосийском фестивале были представлены десятки киноработ из девяти стран мира. Историко-художественный фильм «Невозможное», снятый Культурным центром «Век» в сотрудничестве с Объединением городских библиотек Магнитогорска, победил в номинации «Лучший документальный фильм», сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Историко-художественный фильм «Невозможное» – результат грандиозной исследовательской и творческой работы в рамках реализации федерального проекта «Гений места». В его создании партнерами библиотеки стали архив, музеи, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, актеры Магнитогорского драматического театра и сотни неравнодушных горожан, принявших участие в массовых сценах или просто помогавших на съемках.

«Я рад, что наш фильм оценили на таком высоком уровне, - отмечает режиссер фильма Игорь Гончаров. - Магнитка – это история невозможного. История победы человеческого духа над непреодолимыми обстоятельствами эпохи. Этот дух есть в нас. Мы знаем об этом. Теперь об этом знаем не только мы».

Отметим, городская премьера фильма «Невозможное» прошла еще осенью 2021 года в Магнитогорском концертном объединении. Этим летом магнитогорцы, неравнодушные к истории родного города, имели возможность познакомиться с фильмом на открытой городской площадке в парке у Вечного огня. Фильм «Невозможное» был показан горожанам на большом экране под открытым небом в рамках празднования Дня города.

Посмотреть художественно-документальный фильм о славном городе металлургов можно на сайте «Объединение городских библиотек» Магнитогорска.