Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы

Жителям Челябинской области предлагают разнообразные варианты провести новогодние каникулы с пользой и удовольствием.

ЛЕДОВЫЕ ГОРОДКИ

К новогодним каникулам в каждом районе Челябинске появились ледовые городки с нарядными елками и разнообразными горками. Скверы и дорожки украсили световые инсталляции и праздничная иллюминация.

Традиционно главный ледовый городок открылся в центре города, на Площади Революции. В этом году концепцию «Сказочный лес» определили сами челябинцы, выбрав тему на портале «Активный житель 74». В городке построили восемь горок, которые рассчитаны на разный возраст, большое количество ледяных сказочных фигур. По периметру обустроили прогулочные тропинки. Совместно с телеканалом «Первый областной» здесь организована небольшая зона, куда можно прийти с ребенком, Дед Мороз поздравит его и вручит подарок. Городок работает с 10:00 до 22:00 часов, если не подведет погода, он будет радовать челябинцев до конца февраля 2022 года. До 9 января здесь будут проходить различные культурные и развлекательные мероприятия, организованные силами муниципальных учреждений культуры.

НОВОГОДНЯЯ АФИША мероприятий на Площади Революции.

В Курчатовском районе место зимних забав расположилось возле бывшего кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте. Тематику городка посвятили обитателям морского дна - фигуры изо льда украшают кораллы, медузы, водоросли и морские звезды. В центре установлена большая праздничная елка и, конечно, ледовая горка. Покататься на ледянках можно также в скверах по ул. Красного Урала и ул. Молодогвардейцев.

На территории Советского района, кроме традиционного городка в сквере Колющенко, в посёлках Новосинеглазово, Смолино и Фёдоровка в этом году разместили собственные нарядные елки и построили горки для детворы.

В Ленинском районе открыты ледовые городки возле РК «Аврора», в скверах «Сигнал» и «Семейный». Городки поменьше расположены в скверах «Первостроителей» и «Смолинский».

На территории Калининского района новогодняя сказка появилась в микрорайоне «Академ Риверсайд» по улице 40-летия Победы, 53. Здесь построили большую горку и ледяной лабиринт. По периметру разместились ледяные фигуры, а на входе гостей встречают Дед Мороз со Снегоурочкой и праздничная инсталляция в виде елочного шара. Еще один городок с горкой и световыми фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика разместился возле Кукольного театра. Покататься на горке можно также в ПКиО Калининского района.

В Центральном районе весело провести зимние каникулы можно в микрорайоне Сосновка на ул. Пионерская, 13 и микрорайоне Шершни по ул. Центральная, 3а.

В Тракторозаводском районе ледяное королевство создали в Саду Победы. Гостей встречают герои мультфильма про Винни Пуха. Взрослые и дети могут провести время на аттракционах или покататься с горки. А в микрорайоне Чурилово ледовый городок с героями мультфильма «Тик и Лео» ждет посетителей по ул. Сергея Герасимова, 27, 21. Здесь также построен ледовый лабиринт и горки для больших и маленьких.

В Металлургическом районе ледовый городок украсил площадь на пересечении улиц Жукова и Богдана Хмельницкого. Также городки размещены на площади перед киноцентром «Импульс», на площади перед ДК «Сокол» в поселке Аэропорт; напротив домов 46, 48 по ул. Дегтярева и на ул. Алма-Атинской в поселке Каштак. В сквере по улице Богдана Хмельницкого построена большая горка.

КАТКИ

График работы катков в новогодние праздники

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

2 - 8 января - с 09.00 до 23.00.

9 января - 09.00 до 21.00

Музыкальные программы на катке в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

2 и 3 января с 16 до 22 часов - Новогодняя подборка DJ SUSHKO.

4 января с 16 до 22 часов - Хиты 2020 и 2021.

5 января с 16 до 22 часов - Легенды музыки.

6 января с 16 до 22 часов - зарубежная рождественская подборка DJ SUSHKO.

7 и 8 января с 17 до 23 часов - большая рождественская дискотека.

9 января с 16 до 22 часов - подборка DJ SUSHKO.

Городской сад им. А. С. Пушкина

2 - 9 января - с 10.00 до 21.45.

Парк им. В. В. Терешковой

2 января - с 12.00 до 23.00.

3 - 5 января - с 12.00 до 21.30.

6 - 9 января - с 12.00 до 23.00.

ЗООПАРК

Со второго января зоопарк работает в обычном режиме.

2 января - с 10.00 до 19.00

3 - 6 января - с 10.00 до 18.00

7 - 9 января - с 10.00 до 19.00 (касса работает до 17 часов).

Стоимость входных билетов (при предъявлении подтверждающего документа):

дети до 4 лет включительно - бесплатно;

дети от 5 до 11 лет включительно - 100 рублей;

дети от 12 лет и взрослые - 200 рублей;

студенты очной формы обучения - 150 рублей;

пенсионеры - 100 рублей.

БИБЛИОТЕКИ

График работы детских муниципальных библиотек в новогодние праздники

31 декабря – 4 января - выходной день.

5 января - с 10:00 до 18:00.

6 января - с 10:00 до 17:00.

7, 8 января - выходной день

Перерыв на санитарную обработку - с 13:00 до 14:00.

С 9 января библиотеки работают в обычном режиме

Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького (ул. Коммуны, 69):

31 декабря - 4 января - выходной день.

5 января - с 10:00 до 19:00.

6 января - с 10:00 до 18:00.

7, 8 января - выходной день.

Перерыв на санитарную обработку - с 13:00 до 14:00.

С 9 января - в обычном режиме.

ДОМ АКВАРИУМ

График работы в новогодние праздники выставки «Дом Аквариум» (ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко):

2 - 9 января - с 10.00 до 19.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Мюзикл для всей семьи «Волшебный посох Деда Мороза», традиционный балет «Щелкунчик» и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» – рассказываем о событиях новогодней афиши с 27 декабря по 9 января.

Премьера мюзикла

В этом году челябинцев ждет премьера спектакля «Волшебный посох Деда Мороза». В репертуаре челябинского театра это уже третье произведение композитора из Санкт-Петербурга Владимира Баскина, который также является автором мюзиклов «Двенадцать месяцев» и «Алиса в стране чудес».

«Волшебный посох Деда Мороза» – увлекательная новогодняя сказка для всей семьи. Режиссером-постановщиком и хореографом спектакля выступила обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной театральной премии (Беларусь) Александра Тихомирова. Яркое визуальное оформление предложили номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: художник-постановщик, художник по костюмам Елена Вершинина и художник по свету Алексей Тарасов.

Вместе с артистами Челябинского театра оперы и балета в мюзикле участвуют воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.

Балет-феерия

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского уже более ста лет дарит зрителям по всему миру новогоднее настроение и веру в чудо. Адажио, вальс цветов, танец Феи Драже, марш – эти мелодии создают атмосферу настоящего волшебства и знакомы практически всем.

В челябинском театре балет «Щелкунчик» идет в постановке народного артиста России Юрия Клевцова, декорации и костюмы созданы по эскизам известного художника Дмитрия Чербаджи. Все происходящее на сцене завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, танцующие снежинки парят в воздухе.

Штраус-концерт

Новогоднее выступление Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музикферайна – самое известное событие в мире классической музыки, которое проходит в столице Австрии с 1939 года. В Челябинском театре оперы и балета есть своя традиция – рождественский Штраус-концерт. В его программу включены самые известные произведения знаменитой музыкальной династии: вальс «На прекрасном голубом Дунае…», искрометная полька «Гром и молния», прославленный «Маршем Радецкого» и многие другие.

Программа Штраус-концерта ежегодно обновляется. Впервые прозвучат дуэты из оперетт «Венская кровь» и «Цыганский барон», вальс «Прощание с Петербургом» Иоганна Штрауса, галоп-качуча Штрауса-отца. Порадует программа и произведениями других композиторов: Жака Оффенбаха, Руперто Чапи, Франца Легара, Имре Кальмана. Кроме того, впервые в Штраус-концерте примут участие меццо-сопрано Дарья Аброськина и Екатерина Пыжова, контртенор Артем Крутько.

Подобрать удобную дату на спектакли новогодней афиши и приобрести билеты можно в кассе театра и на сайте.

ТЕАТР КУКОЛ

Челябинский театр кукол им. В. Вольховского со второго по девятое января предлагает посмотреть волшебную сказку в 3D (0+) «Новогодняя фантазия» (пер. Островского, 8, ДК ЧЭРЗ).

Для всех зрителей старше 18 лет необходим QR-код. Всем его обладателям предоставляется разовая скидка в 50% на билет в театр.

Билеты можно купить: на сайте театра (в том числе по Пушкинской карте), в кассе ДК ЧЭРЗ и в отделениях Городских зрелищных касс. По всем вопросам звоните: +7-922-748-75-10.

График работы кассы в ДК ЧЭРЗ: с 9:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 12:30, без выходных.

СКАРАБЕЙ

Театр песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5).

Второго и третьего января - спектакль «Сказка для Золушки»

Билеты: 8 909 070 30 95, 775 22 28

МАНЕКЕН

С третьего по шестое января в театре «Манекен» (ул. Пушкина, 64) - спектакль «Гринч». Нарисованное преступление на Рождество по мотивам сказки Доктора Сьюза.

Билеты: www.teatrmaneken.ru, касса: 263-42-24, администратор (для коллективных заявок) - 263-55-85.

ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

С третьего по восьмое января Челябинский театр современного танца (ул. Новороссийская, 63) представляет детский иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил». Билеты: https://chel.kassy.ru/events/elki/2-23686/ или по телефону +7(958)161-12-11

НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Второго и шестого января новый художественный театр (пр. Ленина, 19) покажет спектакль «Приключения Снегурочки». Билеты по телефону 775-44-45.