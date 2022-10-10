Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле

В минувшую субботу, 8 октября, в год культурного наследия народов России, в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся Гала-концерт Третьего Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками». Челябинскую область с блеском представили на сцене Кремля Государственный ансамбль танца «Урал» и детская студия ансамбля.

Также участие в концерте приняли звезды российской эстрадной сцены — Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Валерия, Олег и Родион Газмановы, Сергей Лазарев, Алсу, Владимир Винокур, Александр Буйнов, Наташа Королёва, Хабиб, Глеб Матвейчук, Таисия Повалий и другие.

Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками» — одно из самых статусных событий культурной жизни страны. Это единственный посвящённый сохранению национальной культуры фестиваль, где представлены одновременно и хореография, и вокал, и народное творчество. Организатором события выступает Фонд «Культурный код» при участии Федерального агентства по делам национальностей и информационной поддержке ТАСС.

В преддверии начала фестивального гала-концерта в фойе Кремлевского дворца развернулась обширная выставка народных промыслов и ремёсел — дивеевская глиняная игрушка, вологодское кружево, славянские обережные куклы. Артисты движения «Хороводы России» из Иркутска, Мурманска, Брянска, Белгорода и других регионов создавали атмосферу яркого народного гуляния — в аутентичных костюмах своих областей показывали зрителям старинные хороводные фигуры. Присоединиться к хороводу, символу единения культур, могли все желающие.

Фестиваль «Хранимые веками» вышел к звездам российской эстрады с инициативой — предложил легендам сцены выступить с традиционными народными песнями и национальными коллективами разных регионов страны, способствуя возрождению русской культурной традиции. Популярные артисты начинание поддержали, и на сцене Кремлевского дворца в этот вечер можно было увидеть самые неожиданные коллаборации: Валерия и ансамбль «Березка», Полина Гагарина и Московский казачий хор, Николай Басков и Воронежский русский хор. Ведущими концерта были актриса Аглая Шиловская и главный голос российского спорта, комментатор, телеведущий Дмитриев Губерниев.

«Березка», Кубанский казачий, Воронежский и Рязанский народный хоры, хор Турецкого: по словам продюсера и художественного руководителя фестиваля «Хранимые веками», президента фонда «Культурный код» Александра Ковалёва, для финального выступления на сцене Кремля выбрали лучших из лучших. И Государственный ансамбль танца «Урал» с этими прославленными коллективами, несомненно, в одном ряду.

«Ансамбль «Урал» не просто статусный коллектив, это один из лучших ансамблей танца страны! Уровень хореографической и артистической подготовки, костюмов, постановки номеров — один из самых высоких. — утверждает Александр. — Одним из членов попечительского совета нашего Фонда «Культурный код» является народный артист России Андрис Лиепа. Однажды Андрис Марисович рассказал, что на Урале есть потрясающий ансамбль, который обязательно должен попасть на лучшую московскую сцену. И вот артисты «Урала» здесь. Кстати, на наш фестиваль «Урал» приезжает уже второй раз: в 2019 году Кремлевский дворец рукоплескал детской студии ансамбля. До сих пор помним их яркое выступление и тот эффектный номер! Огромное счастье, что сегодня в Москву на гала-концерт приехали оба состава «Урала», взрослый и детский».

В программе концерта звучали песни, знакомые каждому с детства — народные, а также авторские, но снискавшие такую слушательскую любовь и популярность, что их фактически тоже считают народными. Одной из таких песен стали знаменитые «Коробейники» на стихи Некрасова в исполнении актёра, композитора, певца Глеба Матвейчука. С ним на сцену вышел взрослый состав ансамбля «Урал». Позже артисты «Урала» поднимались на сцену Кремля с Олегом Газмановым, исполнившим песню «Отговорила роща золотая» на стихи Есенина. Ещё одним сюрпризом для зрителей стала народная песня «Сени» — один из главных хитмейкеров, тиктокер Хабиб исполнил ее на мотив собственного суперхита «Ягода-малинка» вместе с детской студией ансамбля. Но самое сильное впечатление на зрителей произвел сольный номер Государственного ансамбля «Урал», танец «Бышенька» по мотивам казацких гуляний. Это один из рекордсменов в репертуаре ансамбля: где бы его ни танцевали, благодаря каскадам невероятных трюков, темпу, зажигательной энергетике «Бышенька» имеет успех всюду. В Кремле трюковой финал танца сопровождали несмолкаемые аплодисменты и восторженные крики зрителей, а после зал устроил уральцам овацию. Крича: «Браво! Молодцы!», многие встали со своих мест в знак уважения и благодарности к артистам.

«Вот это я понимаю, успех! — отметил Дмитрий Губерниев, обращаясь к залу после выступления ансамбля. — Какие молодцы, феноменальная молодёжь!»

С ведущим согласился и продюсер фестиваля Александр Ковалёв, вспомнивший, что достаточно давно никому из артистов не удавалось «поднять» зал Кремля, и признавая однозначный успех номера и ансамбля.

Хореографию для выступлений ансамбля со звёздами ставили худрук «Урала» и детской студии Светлана Лукина и балетмейстер Алексей Разин. При подготовке не обошлось и без сложностей.

«Площадка Кремля огромная, красивая, но для нас это необычно: мы, конечно, привыкли работать на менее масштабных сценах. — рассказывает художественный руководитель «Урала» Светлана Лукина. — Поэтому, готовясь к выступлению, специально арендовали в Челябинске большой спортзал и специально под размеры сцены Кремлевского дворца переразводили два часа одну только «Бышеньку»: настолько скрупулезно пришлось подбирать и продумывать все элементы танца. Но все сложилось, мы счастливы, что наше выступление случилось! Это статусно, это гордо - выступать на концерте в Кремле, с такими звёздами! Мне кажется, такой шанс случается раз в жизни, и нам буквально посчастливилось приехать сюда и поучаствовать в этом концерте».

Телеверсию гала-концерта «Хранимые веками» с участием уральских артистов покажут 4 ноября, в День народного единства, на телеканале «Россия-1».