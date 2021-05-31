Ильменский фестиваль соберет любителей бардовской песни в 45-ый раз

С 25 по 27 июня в Челябинской области на территории ГЛК «Солнечная долина» в 45-й раз состоится Всероссийский Ильменский фестиваль. Авторская песня и активный туризм – в главном событии лета-2021 на Южном Урале. Впервые в программе – Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».

Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала. География участников подтверждает статус всероссийского мероприятия. Фестиваль собирает до 20 000 участников. Целью фестиваля является сохранение традиций авторской песни как явления в русской культуре, популяризация русского языка через поэзию, открытие и поддержка талантов, приобщение к активному туризму.

К участию в конкурсе авторской песни на втором этапе приглашаются победители первого этапа конкурса-20, который проходил онлайн. Они могут подать заявку на участие до 15 июня, сообщают организаторы.

В числе участников Вадим Егоров (Москва); Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Тимур Шаов при участии Михаила Маховича и Николая Григорьева (Москва); Галина Хомчик (Москва); Наталья Кучер (Калининград); Виктор Третьяков (Москва); Веста Солянина (Москва); Вячеслав Ковалёв и Сергей Григорьев (Санкт-Петербург); Лариса Брохман (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); Роман Ланкин (Томск); ансамбль «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов; Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов; Челябинск), и другие представители авторской песни из разных городов России. Музыканты нового поколения: «Необарды» - Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов (Москва); Алексей Хомчик (Москва); Рамиль Бадамшин (Уфа); группа «Санки» - Андрей Хакимов, Тимур Хабибуллин (Уфа). А также шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Дюссельдорф, Германия), поэт Сергей Плотов (Москва), «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Челябинск).

По инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта «Школа Росатома» на площадке 45-го Всероссийского Ильменского фестиваля пройдёт Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Всех участников и юных гостей ждут уникальные интерактивы, мастер-классы и творческие встречи с признанными мастерами авторской музыки и поэзии.

Награждение дипломантов и лауреатов конкурса Детского фестиваля пройдёт на Главной сцене 45-го Всероссийского Ильменского фестиваля.

К участию во втором этапе Детского конкурса также приглашаются победители первого этапа конкурса 2020 года (прошёл онлайн),они должны подать заявку до 15 июня 2021 года включительно. Подробности на сайте Ильменского фестиваля http://ilmeny.org/.

Как сообщают в пресс-службе фестиваля, вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах, проживание в палаточном лагере бесплатные. Палаточный лагерь будет обеспечен водой и всем необходимым для приёма гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, инфоцентр, ярмарка с кафе, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС. Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

На интернет-ресурсах Ильменского фестиваля http://ilmeny.org/ и https://vk.com/ilmenskiyfest будут опубликованы программа, правила поведения, карта, схема проезда и все новости о подготовке и проведении фестиваля.