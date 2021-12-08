Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца

Под занавес 2021 года Государственный исторический музей Южного Урала порадует жителей региона большой выставкой, посвященной истории и культуре загадочной Японии. На самом деле это не одна, а целых две выставки, объединенные в один проект.

Основу экспозиции составляет фотовыставка «Японо-Российские отношения. История в фотографиях», подготовленная министерством иностранных дел Японии в рамках перекрестного Года Японии в России/ России в Японии (2018-2019). Она включает около 80 редких фотографий и документов, рассказывающих об эволюции взаимоотношений двух стран с конца XIX до начала XXI века.

Вторая часть проекта - произведения традиционных видов японского искусства (куклы, оригами, одежда, керамика), предоставленные обществом «Россия - Япония». Она имеет поэтичное название «Луна и момидзи».

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью Исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, словом «момидзи» жители страны восходящего солнца называют любование осенней сменой окраса листвы. Эта традиция не менее важна, чем созерцание цветущей сакуры весной.

На выставке можно будет увидеть работы авторов из самой Японии, а также из Челябинска, Екатеринбурга и Кургана.

Выставка будет работать в Историческом музее Южного Урала с 17 декабря по 17 января 2022 года. Весь месяц посетителей ждут интересные встречи и увлекательные мастер-классы.