Исторический музей приглашает на выставку «22 июня, ровно в 4 часа…»

Завтра, 27 апреля, в Историческом музее Челябинска откроется выставка «22 июня, ровно в 4 часа…». Она расскажет посетителям о том, как встретили войну колхозники и рабочие, красноармейцы и краснофлотцы — те, кто в июне 1941 года принял на себя удар военной машины вермахта и его союзников.

Выставка начинается с довоенных времен. Она напоминает, как «наращивала мускулы» советская оборонная промышленность в конце 30-х. Рассказывает о первых стычках с гитлеровскими союзниками в Испании, на Дальнем Востоке и в Финляндии. Говорит о тяжелейшем периоде войны, когда немецкое наступление 1941-1942 годов остановили ценой большой крови. В экспозиции представлены уникальные экспонаты. Это подлинное обмундирование времен войны, амуниция и предметы личного обихода воюющих сторон, письма и документы.

Музей приглашает всех посетить выставку, где история Великой Отечественной подается правдиво, честно и с большим уважением к советскому народу-победителю.

Место проведения: Малый выставочный зал (западная башня, Зал ХХ века). Выставка продолжит работу до 27 июня текущего года.