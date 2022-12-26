26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
26.12.2022
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
Выставка фарфорового искусства откроется 27 декабря
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022