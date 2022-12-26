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26.12.2022 16:59

Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»

Выставка фарфорового искусства откроется 27 декабря

В Челябинске завтра, 27 декабря, в стенах Государственного исторического музея Южного Урала состоится торжественное открытие выставки «Белая сказка», главными героями которого станут изысканные и уточненные изделия из фарфора.

На открытии выступит скульптор, живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства Елена Щетинкина, посвятившая фарфору многие годы и знающая о нем практически все.

Как отмечают в музее, выставка посвящена истории фарфорового производства на Урале. В экспозиции есть два крупных раздела. Первый посвящен истории фарфора в Челябинской области (здесь представлены изделия Бишкильского фарфорового завода, который существовал с 1943-го по 1995-й год). Отдельная тема данного раздела - история Южноуральского фарфорового завода, которая представлена коллекцией из фондов Исторического музея. Гости выставки познакомятся с продукцией, придуманной Орловым: знаменитыми «полуаппетитными» парами, чайными и кофейными сервизами. Рисунок и формы, разработанные Савиным, Морозовой, Мусаковым, Федяевым, можно увидеть в прекрасных фарфоровых чайных приборах, детской посуде, вазах.

Тема второго крупного раздела выставки – фарфор сегодня. Современный фарфор очень разнообразен. На Урале на данный момент работает единственный фарфоровый завод - ООО «Фарфор Сысерти», которому посвящена часть экспозиции.

В центральной части выставки посетители увидят совсем другой фарфор. Это работы известной челябинской художницы Елены Щетинкиной, которая выступит на открытии. Гостям экспозиции расскажут, что фарфор - это не только утилитарные, привычные предметы: тарелки, чайники и чашки, но еще и прекрасные произведения искусства, которые трудами и вдохновением автора приобретают волшебные формы - из фарфора рождаются, например, настоящие скульптуры: «Три богатыря», «Сирин», «Лада».

На открытии «Белой сказки» в малом выставочном зале можно будет не только познакомиться с этим удивительным материалом и узнать интересные истории о нем, но и насладиться балетным номером «Танец Феи Драже» (балерина исполнит танец на фарфоровой чашечке). 

Государственный исторический музей Южного Урала
выставка
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23.12.2022 09:16

Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область

23.12.2022 01:49

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и советуют быть осторожными

22.12.2022 23:00

В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы

22.12.2022 20:43

В пятницу в Челябинской области температура повысится, давление понизится, ветер усилится

22.12.2022 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)

22.12.2022 17:43

Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать

22.12.2022 17:36

Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались

22.12.2022 17:30

Наталья Котова рассказала о будущем легендарного челябинского «Сигнала»

22.12.2022 16:54

Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев

22.12.2022 16:49

В 2023 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 5%

22.12.2022 16:17

У Челябинска появилась новая новогодняя традиция – "КИНОЁЛКА Радио ОЛИМП"

22.12.2022 16:08

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах

22.12.2022 16:04

Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери

22.12.2022 15:56

Челябинский скульптор мечтает запечатлеть ветер в бронзе