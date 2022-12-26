Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»

В Челябинске завтра, 27 декабря, в стенах Государственного исторического музея Южного Урала состоится торжественное открытие выставки «Белая сказка», главными героями которого станут изысканные и уточненные изделия из фарфора.

На открытии выступит скульптор, живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства Елена Щетинкина, посвятившая фарфору многие годы и знающая о нем практически все.

Как отмечают в музее, выставка посвящена истории фарфорового производства на Урале. В экспозиции есть два крупных раздела. Первый посвящен истории фарфора в Челябинской области (здесь представлены изделия Бишкильского фарфорового завода, который существовал с 1943-го по 1995-й год). Отдельная тема данного раздела - история Южноуральского фарфорового завода, которая представлена коллекцией из фондов Исторического музея. Гости выставки познакомятся с продукцией, придуманной Орловым: знаменитыми «полуаппетитными» парами, чайными и кофейными сервизами. Рисунок и формы, разработанные Савиным, Морозовой, Мусаковым, Федяевым, можно увидеть в прекрасных фарфоровых чайных приборах, детской посуде, вазах.

Тема второго крупного раздела выставки – фарфор сегодня. Современный фарфор очень разнообразен. На Урале на данный момент работает единственный фарфоровый завод - ООО «Фарфор Сысерти», которому посвящена часть экспозиции.

В центральной части выставки посетители увидят совсем другой фарфор. Это работы известной челябинской художницы Елены Щетинкиной, которая выступит на открытии. Гостям экспозиции расскажут, что фарфор - это не только утилитарные, привычные предметы: тарелки, чайники и чашки, но еще и прекрасные произведения искусства, которые трудами и вдохновением автора приобретают волшебные формы - из фарфора рождаются, например, настоящие скульптуры: «Три богатыря», «Сирин», «Лада».

На открытии «Белой сказки» в малом выставочном зале можно будет не только познакомиться с этим удивительным материалом и узнать интересные истории о нем, но и насладиться балетным номером «Танец Феи Драже» (балерина исполнит танец на фарфоровой чашечке).