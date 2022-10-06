Исторический музей Южного Урала покажет великое наследие Волжской Булгарии

В Государственном историческом музее Южного Урала третьего ноября откроют выставку, посвященную 1100-летию принятию ислама Волжской Булгарией.

Проект реализуется совместно с Российским этнографическим музеем и Эрмитажем. Посетители увидят образцы золотного шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и костюмы XIX века, а также археологические артефакты X-XIII веков, этнографические памятники XIX - начала ХХ века и работы современного художника Азата Миннекаева.

На выставке представят памятники народов, предки которых входили в состав населения Волжской Булгарии: татар, чувашей, бесермян, башкир, мордвы, марийцев и удмуртов.

«Эти экспонаты – наглядные свидетельства преемственности самобытного древнебулгарского ремесла и материальных практик более позднего времени», - отметила куратор выставки, завотделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Елена Колчина.

Образы культур народов, а также северокавказских балкарцев и дунайских болгар, родственных булгарам, помогут составить многочисленные исторические фотографии XIX - начала ХХ века.

Во многом Волжская Булгария признается великим явлением в культуре человечества за счет духовного наследия – ислама. В экспозиции можно будет увидеть, как религиозные каноны отразились в работах мастеров и ремесленников.

Организаторы не оставят без внимания и письменное наследие Волжской Булгарии. Сильное влияние на литературную традицию и устное народное творчество оказали сочинения выдающегося представителя тюркской литературы Кул Гали - его поэма «Кысса-и Йусуф» остается источником образов и для мастеров современного художественного творчества. В витринах расположатся иллюстрации к книге Кул Гали «Сказание о Йусуфе» современного художника Азата Миннекаева.

Выставка выстраивает символический мост, охватывая широкий хронологический отрезок: от археологических памятников X–XII веков к этнографическим памятникам XIX – начала ХХ века и далее – к предметам декоративно-прикладного искусства современности, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Государственного Исторического музея Южного Урала.



