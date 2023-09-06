Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах

В Челябинске завтра, седьмого сентября, в 14 часов состоится открытие выставки директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского, целиком и полностью посвященная верблюду.

«Караван спешит в Челябинск. К 287-летию города» - так называется выставка, героем которой будет символ южноуральской столицы. Всем гостям события подарят книгу «Герб Челябинской области» издательства «Каменный пояс».

Как отмечают в Историческом музее, милейшее жвачное животное представлено на выставке в трех ипостасях: фотографической, скульптурной и геральдической.

Фотографическая составляющая экспозиции — работы курганского путешественника и фотохудожника Эдуарда Кутыгина, снимавшего верблюдов в привычной для них среде обитания — в степях и пустынях Средней и Центральной Азии, Монголии и прочих отдаленных уголках планеты.

Скульптурная составляющая выставки — целая армия сувенирных верблюдиков, любезно предоставленных Историческому музею москвичкой Ольгой Лапиной. На выставке можно будет как следует рассмотреть целых 287 верблюдов (нетрудно догадаться, почему их именно такое количество) из Израиля и Египта, Туниса и Иордании, Китая и России. На фоне замечательных работ Эдуарда Кутыгина они выглядят особенно эффектно.

Отдельный раздел выставки посвящен истории гербов Челябинска и Челябинской области, на которых верблюд долгие годы (за исключением советского периода) выступал в роли геральдического животного.

Как изменялся герб города на протяжении почти трех столетий, как в конце 1990-х на гербе Челябинской области верблюд боролся с крылатой собакой (и в итоге одолел ее) — обо всем этом расскажет выставка «Караван спешит в Челябинск. К 287-летию города», которая будет работать в западной башне музея.