06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023