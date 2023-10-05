Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке

Фотоснимки из собрания Государственного исторического музея Южного Урала стали частью выставки «Культура и история российского казачества», которая работает в эти дни в фойе Большого концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных.

Выставка включает в себя два тематических раздела: «Казаки: быт и история в лицах» и «Традиционная одежда казаков России». На выставке собрано около 80 фотоснимков из собрания ряда музеев страны и частных коллекций. Фотографии казаков прибыли в Гнесинку из музеев Волгограда, Омска, Оренбурга, Ростова, Ставропольского края, Хабаровска, Белгорода, Челябинска.

Как отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала, снимки традиционной казачьей одежды, подлинные архивные фотографии отражают культурную самобытность уральского, сибирского, донского, терского, кубанского и амурского казачества.

Экспозиция будет работать в Гнесинке до 25 октября текущего года.