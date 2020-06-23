Исторический музей Южного Урала расскажет, как дети отдыхали летом сто лет назад

Государственный исторический музей Южного Урала после снятия режима самоизоляции - это может случиться первого июля - откроет выставку "Лето: весело и с пользой".

Экспозиция расскажет, как ребята проводили летние деньки сто лет назад, чем занимались в городе, русской деревне и башкирском ауле, как помогали родителям, чему учились и во что играли.

"В деревне, русской или башкирской, летние занятия детей были связаны с циклом сельскохозяйственных работ. В традиционной культуре дети включены в трудовую деятельность с раннего возраста. Ребята помогали взрослым, выполняя несложную работу, работали рука об руку с ними и таким образом получали важные трудовые и жизненные навыки. Эти же навыки формировались и в играх - умение вести кукольное хозяйство у девочек, ловкость, смелость, точность движений - в подвижных играх мальчиков", - рассказала один из кураторов выставки, заведующая сектором интерактивных семейных программ "Детского музея" Ирина Мазова.

Лето городских детей было организовано несколько иначе. Но главное правило оставалось: отдых и развлечения должны были быть полезными. Ребята занимались коллекционированием, выезжали в походы, изучали местную природу. А подспудно получали практические навыки в ботанике, географии, геологии, химии - естественнонаучных предметах, которые изучались в школе.

Экспозицию составили предметы начала XX века: гербарии известного ботаника И.М. Крашенинникова, археологические находки из экспедиций под руководством этнографа, археолога, а впоследствии известного искусствоведа С.Н. Дурылина, мебель и семейные фотоальбомы челябинского чиновника К.Н. Теплоухова, книги, геологические коллекции из месторождений нашего края.

На выставке будут представлены также орудия труда и предметы традиционного быта русских и башкир, игрушки, созданные современными мастерами по традиционным образцам. Посетители смогут побывать в русской избе и башкирской юрте.

В связи с карантинным режимом первого июля планируется открытие первой части выставки, посвященной летним занятиям городских детей, остальные разделы экспозиции появятся немного позже, рассказали в пресс-службе государственного исторического музея Южного Урала.