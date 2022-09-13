Избавься от ненужного, чтобы впустить энергию перемен: ТВ-3 и Елена Блиновская проводят специальную акцию в Челябинске

Настоящие перемены начинаются с избавления от ненужного – это совет популярного блогера и коуча Елены Блиновской, которая уже исполнила все свои желания и теперь помогает добиться того же другим в эфире ТВ-3. С 18 сентября она запускает на канале собственное шоу «Дом исполнения желаний».

В преддверии эфира создатели проекта проводят специальную акцию и предлагают всем желающим расчистить свой дом и избавиться от ненужных вещей для того, чтобы настроиться на энергию изменений.

Все собранные вещи будут направлены на благотворительные нужды. Следующие шаги к переменам подскажут Елена Блиновская и приглашенные гости ее шоу в эфире ТВ-3 с 18 сентября.

Сбор ненужных вещей пройдет в городском саду имени А. С. Пушкина до 19 сентября.

«Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской – это новый уникальный формат, в котором популярный блогер и жизненный коуч в течение всего дня будет помогать зрительницам менять себя и свою жизнь к лучшему. Он представлен несколькими тематическими блоками: кулинарно-трансформационное шоу, трэвел-шоу, «марафон отношений» и короткие мотивационные межпрограммные выпуски продолжительностью до 3 минут, которые будут появляться в эфире ТВ-3 в разное время суток.