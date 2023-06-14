К челябинцам возвращаются летние кинотеатры

В Челябинске 16 июня состоится торжественное открытие сезона кинопоказов под открытым небом.

Городская «КиноНабережная» откроется пятничным вечером в сквере Искусств. Сбор гостей начнется в 20 часов, в 21 час жители смогут дружно посмотреть документальный фильм «Братья Елькины» - это будет первая картина, которую челябинцам покажут в рамках реализуемых «Ретро FM» и «Русским радио» при поддержке администрации города проектов.

В южноуральской столице возобновляют работу летние кинотеатры: фильмы под открытым небом можно будет смотреть в Городском саду им. А. С Пушкина и в Сквере искусств.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, фильмы в летнем кинотеатре Арт-сквера будут показывать еженедельно по пятницам.

В субботу, 17 июня, в городском саду имени Пушкина также стартует «Кинолето». В 18 часов здесь пройдет показ кинолент проекта «Незримое кино», а в 19 часов жители смогут насладиться просмотром под открытым небом «Служебного романа».

Любимые фильмы 70-х, 80-х и 90-х в горсаду имени Пушкина челябинцы смогут смотреть еженедельно по субботам, в 19 часов.