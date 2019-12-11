В  Челябинске открылась фотовыставка Русского географического общества
Фото: 
Александр Глебов
Культура
Сегодня, 09:43
Автор: 
 Руслан Сафин

Во вторник, 10 декабря, в галерее «Открытый город» на Кировке открылась выставка работ-победителей фотоконкурса «Самая красивая страна», проводимого Русским географическим обществом (РГО). Государственный исторический музей Южного Урала выступил партнером выставки и предоставил место для размещения экспозиции.

Председатель регионального отделения РГО Сергей Захаров отметил, что Челябинск принимает выставку впервые. Такой подарок был сделан в честь 75-летия регионального отделения.

— В этом году фотоконкурс «Самая красивая страна» проводился уже в пятый раз. Но его итоги еще не подведены, поэтому здесь представлены работы, победившие в 2018 году, — пояснил он. — В конкурсе принимают участие как профессионалы, так и любители. Ограничений никаких нет, принимаются даже снимки, сделанные на смартфон. Главное — показать обаяние, очарование и величие нашей страны.

На четвертый фотоконкурс РГО поступило около 47 тысяч снимков от российских и зарубежных фотографов. Лучшие из лучших уместились на стендах «Открытого города». Директор Исторического музея Владимир Богдановский узнал среди них немало работ, отмеченных ранее призами престижных международных конкурсов, таких как кубки FIAP (Международной федерации фотографического искусства).

— Уровень работ высочайший, выше просто невозможно представить. Многие из этих снимков участвовали в международном салоне «Евразия» в номинации «Наша страна». И очень здорово, что сейчас они в свободном доступе и любой желающий может с ними познакомиться, - подчеркнул он.

Челябинские фотографы — постоянные участники и частые призеры конкурса «Самая красивая страна». В частности, Наталья Беленцова (творческое объединение «Каменный пояс») в свое время удостоилась Гран-при и получила награду из рук президента Русского географического общества Сергея Шойгу.

Автор: 
 Руслан Сафин
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Теги
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