«Каменный пояс» Челябинска отмечает Всемирный день фотографа новыми победами

Челябинский фотоклуб «Каменный пояс» в очередной раз подтвердил звание сильнейшего в стране. На первом всероссийском авторском конкурсе среди фотоклубов страны «Авторские берега» участники клуба завоевали четыре медали, в том числе одну золотую.

Имена триумфаторов - Илья Бисеров и Ирина Бондаренко. Первый отмечен золотой медалью за работу «Музыкальная пауза» в номинации «Красное» и бронзовой медалью за снимок «It’s my life» в номинации «Эксперимент». А Ирина Бондаренко удостоилась серебряной медали за фотографию «Личное затмение» (также в номинации «Эксперимент») и бронзовой - за работу «Поссорились» в номинации «Домашние животные».

«Стоит также назвать имена авторов, чьи работы отобраны для участия в итоговой выставке конкурса. Это Александр Глебов, Евгений Истомин и Дмитрий Кочергин. А всего акцепты жюри (то есть путевки в финал) получили 16 авторов «Каменного пояса» из 20 заявившихся на конкурс. Это несомненный успех!» - подчеркнула заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.