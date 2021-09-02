Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры

Челябинский Камерный театр открывает новый сезон и приглашает зрителей на премьеру спектакля «Кровавая свадьба».

«Кровавая свадьба» – destino-опера в двух актах. В основе постановки – одноименная пьеса испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки, но в новом оригинальном звучании, которое ей придали режиссёр Лариса Александрова и композитор Марина Собянина. В челябинском спектакле зрители не только увидят захватывающий сюжет, зажигательные танцы, но и услышат оригинальную музыку, созданную специально для этой постановки, с любовью и страстью исполненную артистами Камерного театра.

Премьера состоится 10 сентября в 19 часов. Также постановку можно посмотреть 11 сентября в 18 часов и 23 сентября в 19 часов. Продолжительность спектакля два часа 30 минут с антрактом.

«В душе хороший человек» – это по-современному жёсткая, наполненная горечью и юмором история. История о бескомпромиссном стремлении к успеху. Но достигнешь ли его, если останешься хорошим человеком? Что поделать, если жизнь такая?! Заставляет обманывать, предавать, мошенничать и «кидать» самых родных людей.

Спектакль покажут 15 сентября в 19 часов. Продолжительность – один час 40 минут без антракта.

«Коварство и любовь» – пьеса великого немецкого драматурга Шиллера. Пламенный защитник прав влюбленных, беспощадный борец против социальной несправедливости и тирании по-прежнему современен. Наверное, потому, что – несмотря на прошедшие двести лет – человечество нравственно мало изменилось. По-прежнему деньги, борьба за власть, толкают людей на интриги, вероломство, преступления. По-прежнему на пути влюбленных встают преграды, тяжкие испытания.

Постановку зрители увидят на сцене Камерного театра 16 сентября в 19 часов. Продолжительность спектакля два часа 40 минут с антрактом.

«Красавица из Линэна» – смешная и в то же время шокирующая история отношений матери и дочери, живущих в такой предельной физической близости, что каждую секунду им дико хочется эту связь разорвать, сбежать, избавиться от присутствия другого. И вместе с тем у автора эта история удивительно человечная: он любит своих несуразных героев и это чувствуется каждую минуту. Хотя любить их трудно, ибо, воистину, не ведают они, что творят.

Спектакль состоится 17 сентября в 19 часов. Продолжительность – два часа 35 минут с антрактом.

«Москва-Петушки» – послание к человеку в двух частях. Главный герой Веничка – алкоголик, интеллигент… и просто хороший человек – едет на электричке из Москвы в Петушки. Простая поездка на электропоезде в ближнее Подмосковье оборачивается метафизическим поиском глубинных оснований человеческого бытия, разговором о свободе, счастье, предназначении. Мир для героя раскрывается неожиданно и парадоксально…

Покажут постановку 18 сентября в 17 часов. Продолжительность спектакля три часа 30 минут с антрактом.

«Шекспир. Макбет» – пьеса Уильяма Шекспира, рассказанная… самим Уильямом Шекспиром! Такую игру решил предложить зрителям режиссёр-постановщик спектакля Дмитрий Турков. Если бы драматург очутился в нашем времени – что бы он изменил в произведении? Что переосмыслил? На что взглянул по-новому?

Спектакль увидят зрители 22 сентября в 19 часов. Продолжительность – два часа 20 минут с антрактом.

«Рай» – сентиментальная комедия. Пара влюбленных обитает в Раю, не зная забот, жизненных трудностей. Но такое безоблачное существование постепенно начинает угнетать монотонностью и однообразием. Новые ощущения можно получить, только соприкоснувшись с подлинной, земной реальностью. В этой жизни, которая оказывается далеко не идиллической, герои встретятся вновь. Вот только положение их окажется неравным. Он – школьник, она – учительница. Что станет с их любовью? Построят ли они свой «рай» на земле?

Постановку увидят зрители 24 сентября в 19 часов. Продолжительность спектакля один час 20 минут без антракта.

«Восемь любящих женщин» – семейный детектив. Франция 50-х годов. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество. Но праздник омрачен убийством хозяина дома Марселя. Его тело найдено в кабинете с ножом в спине. В подозрении находится каждый из присутствующих: жена, две дочери, теща, сестра жены, горничная и родная сестра жертвы. Любая из этих женщин имела мотивы на совершение убийства…

Спектакль состоится 25 сентября в 18 часов. Продолжительность – два часа с антрактом.

«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» – черная комедия. В одном из современных столичных театров решили поставить спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ спектакля для СМИ. Первые зрители с восторгом принимают первые сцены, звучат аплодисменты и первые поздравления. И вдруг выясняется, что среди публики присутствовал президент России, правда, незримо, онлайн. Он выражает желание посмотреть еще несколько сцен про своего, как он шутя выражается, «предшественника». Однако происходящим на сцене действом глава государства остается недоволен…

Комедию можно увидеть на сцене театра 29 сентября в 19 часов. Продолжительность спектакля один час 45 минут без антракта.

«Мандат» - эксцентрическая комедия. Герои спектакля живут в мире, где существование человека без справки, мандата, цидулки и прочих бумажек, что-либо удостоверяющих, практически невозможно. Поэтому гражданин Гулячкин решает эту проблему радикально – не мудрствуя лукаво, он выписывает мандат самому себе!

Состоится комедия 30 сентября в 19 часов. Продолжительность спектакля два часа 20 минут с антрактом.

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Фото: Камерный театр