Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки

Камерный театр Челябинска первым в регионе – уже 15 декабря - начинает новогоднюю кампанию. Для своих юных зрителей театр подготовил премьеру сказки «Давай полетаем вместе».

«Традиционно раз в два года мы делаем детский спектакль, который показываем в новогоднюю кампанию, а затем включаем в репертуар, - рассказал режиссер-постановщик Олег Хапов. - И в этот раз нас заинтересовала не совсем зимняя сказка, хотя там есть и снежная баба, и снег, и зима. Это будет музыкальный спектакль с песнями, танцами и оригинальной музыкальной партитурой».

Сказочную историю с превращениями и чудесами затевает старая волшебница, живущая на чердаке заброшенного дома. Жизнь ей портили три кота, которые постоянно хулиганили и дрались. Одного она превратила в пугало огородное, другого в беспомощного аистенка, а третьего, самого черного, оставила как есть. А сделала она это для того, чтобы научить их дружить.

Поучительная и трогательная история о том, как нелегко найти настоящего друга, для чего надо пройти путь испытаний, разочарований, недоверия, и о мечте, которая обязательно сбудется, если в нее поверить по-настоящему.

Сказочная история предназначена для всей семьи и перед творческой группой стоит задача сделать ее интересной как для малышей, так и для их родителей. Музыку для спектакля создал композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков, сценическим оформлением занимается художник Сергей Александров.

Первыми зрителями станут ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей Челябинска.