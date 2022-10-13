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13.10.2022

Камерный театр Челябинска в Новый год покажет сказку о старой волшебнице
Камерный театр Челябинска
новогодний праздник
Культура
13.10.2022 14:00

Камерный театр Челябинска в Новый год покажет сказку о старой волшебнице

Храм искусства готовит для маленького зрителя зимний музыкальный сюрприз

Камерный театр Челябинска репетирует новогодний спектакль для детей. Музыкальная сказка посвящена дружбе пугала с аистенком и представляет собой трогательную и поучительную историю о том, как непросто найти настоящего друга. Параллельно в стенах храма искусства создают декорации и костюмы.

Как рассказал режиссер-постановщик Олег Хапов, традиционно Камерный театр раз в два года ставит детский спектакль, показывая его в новогоднюю кампанию, а затем включая в репертуар.

«И в этот раз нас заинтересовала не совсем зимняя сказка, хотя там есть и снежная баба, и снег, и зима. Это будет музыкальный спектакль с песнями, танцами и оригинальной музыкальной партитурой», - отметил Олег Хапов.

В пресс-службе Камерного театра рассказали, что сказочную историю с превращениями и чудесами затевает старая волшебница, живущая на чердаке заброшенного дома. По сюжету, огородное Пугало, брошенное на садовом участке, знакомится с Аистенком и помогает ему учиться летать. Но их дружба совсем не нравится Коту.

Посмотрев спектакль, маленькие зрители узнают о том, для чего необходимо пройти путь испытаний, разочарований, недоверия, и о том, что мечта обязательно сбудется, если поверить в нее по-настоящему.

Сказочная история предназначается всей семье. Именно такая задача стоит перед творческой группой – сделать ее интересной и для малышей, и для их родителей.

Музыку для спектакля создал композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков, сценическим оформлением занимается художник Сергей Александров.

Фото: Пресс-служба Камерного театра Челябинска

Камерный театр Челябинска
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Челябинец выбросил из окна подругу жены

10.10.2022 16:59

Все котельные Челябинской области запущены, но тепло пока пришло не во все дома