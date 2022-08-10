10.08.2022
Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут
10.08.2022
Камерный театр первым в Челябинске стартует в новый сезон
09.08.2022
Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска
09.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа
09.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2022
Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»
Камерный театр первым в Челябинске стартует в новый сезон
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
23.06.2022
В Камерном театре знаменитую пьесу Островского ставят в жанре рок-лубок
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
18.05.2022
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022