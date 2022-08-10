Камерный театр первым  в Челябинске стартует в новый сезон

В пятницу, 11 августа, Камерный театр Челябинска первым примет зрителей в новом сезоне. Публика увидит одну из самых знаменитых трагедий Шекспира – «Макбет». Спектакль был отмечен на областном фестивале «Сцена-2021» и пользуется особым вниманием публики – билетов на 11 августа уже нет.

Как сообщает пресс-секретарь театра Виктория Олиферчук, в августовскую афишу вошли все премьеры прошлого сезона – «Кровавая свадьба», «Мелкий бес» и «Сын», а также нашумевшая постановка, мировая премьера 2020 года «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

В августе театр будет параллельно работать сразу на двух площадках: на родной сцене и в старинном особняке - усадьбе Рябининых, где зрители смогут посмотреть экзистенциальный детектив «Сад расходящихся тропок».

«Обычно в августе мы приступаем к репетициям нового спектакля, но так получилось, что приезд режиссера-постановщика задерживается до сентября, и мы решили время не терять, заняться своего рода профилактикой. Выход на зрителя мобилизует труппу, которая очень быстро восстанавливает форму после летних каникул», - пояснила главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

Первая премьера нового сезона состоится седьмого сентября. На суд публики театр представит провинциальную комедию «Без вины виноватые» по одноименной пьесе А.Островского. Спектакль уже успели оценить челябинские журналисты и критики в конце прошлого сезона, теперь работа станет достоянием широкой общественности.

В конце сентября спектакль «Без вины виноватые» будет представлен на Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи», который пройдет в городе Тара. Затем его оценят эксперты театральной премии «Золотая маска», которые специально ради такого случая приедут в Челябинск.

С начала сентября труппа начнет репетировать комедийную пьесу Мольера «Лекарь поневоле». Постановщиком выступит режиссер из Москвы, руководитель проекта «Пустое пространство» Елена Кузина.

«С Еленой мы познакомились на последнем фестивале «Камерата». Она привезла свой спектакль «Гамлет» и проводила у нас мастер-классы. Позже мы договорились о совместной работе», - рассказала Виктория Мещанинова.

Премьера «Лекаря поневоле» намечена на ноябрь.