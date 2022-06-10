10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
10.06.2022
«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
10.06.2022
Немного радио в прошедшей воде
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
18.05.2022
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
15.04.2022
Камерный театр покажет своим зрителям гравюры мастера тату
08.04.2022
Камерный театр Челябинска задумал попасть в книгу рекордов Гиннесса
24.03.2022
В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022