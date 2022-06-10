Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

В Камерном театре Челябинска 13-го июня в 19 часов состоится единственный показ проекта «Давай сыграем в жизнь: Где-то между».

Премьера новой поэтической программы пройдет в рамках совместного проекта Школы кино и театра (ШКИТ), Театра плейбэк «Абажур» и Камерного клуба «Давай сыграем жизнь».

Основой очередного перформанса послужили стихи десяти современных поэтов.

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«Поэзия - это своего рода «код». Особый глубинный код, на котором общаются наши души. Напрямую, без фильтров, без засорения эфира лишней информацией. Только чистое, наболевшее, важное. От души - к душе, от сердца - к сердцу», - считает режиссер проекта Глеб Пашнин.

Участниками проекта стали 18 непрофессиональных артистов, людей самых разных профессий. Для большинства из них – это первый сценический опыт. В течение трех месяцев они постигали основы сценической речи и актерского мастерства под руководством профессионалов.

Впрочем, как отмечают в Камерном театре, профессионалы также примут участие в проекте. В этот раз организаторам удалось привлечь к участию известного музыканта, композитора, аранжировщика Олега Ярушина.