Камерный театр приглашает на «жизненный» перформанс

В понедельник, 17 января, в Камерном театре Челябинска состоится театрально-поэтический перфоманс «Давай сыграем жизнь». В основе проекта стихи челябинской поэтессы Саши Кудос. Проект приурочен к выходу её первого сборника стихов.

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры Виктория Олиферчук, совместный проект плейбэк-театра «Абажур» и Школы кино и театра ШКИТ, при поддержке Челябинского Камерного театра и Камерного клуба, стартовал в начале октября.

В результате кастинга определились 18 участников проекта, все они – непрофессиональные актеры, представители самых разных профессий. В команду вошли финансисты, психотерапевты, инженеры и даже кондитер. Три месяца они осваивали азы актерского мастерства под руководством профессиональных педагогов. 17 января участники готовы показать результат своей работы. Для большинства из них это будет первый сценический опыт.

«Театральный перформанс "Давай сыграем жизнь" - это, прежде всего, командная работа! Здесь нет прим, главных ролей, второстепенных эпизодов. Все 18 участников одновременно находятся на сцене на протяжении всего действия. Это оказалось самым сложным в проекте. Работаем. Все включены на 100%. У нас практически нет одинаковых репетиций: постоянно ищем, импровизируем, у ребят на сцене много свободы для поддержки, сопереживания, проживания, творчества», - рассказал режиссер проекта Глеб Пашнин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Саша Кудос (Александра Гребенщикова) - поэтесса - лауреат премии "Поэт года 2017", автор статей в журналах "Жить Интересно", "Psychologies", практикующий преподаватель английского языка, кандидат педагогических наук и победитель в номинации "Золотая лекция ЧелГУ 2017" по мнению студентов, путешественница и блогер, автор стихов, на основе которых будет создан уникальный перформанс "Давай сыграем жизнь".