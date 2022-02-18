Камерный театр вновь приглашает «сыграть в жизнь»

В Камерном театре Челябинска стартует второй сезон творческого проекта «Давай сыграем жизнь». Очередной кастинг состоится в понедельник, 21 февраля.

Как сообщила пресс-секретарь министра культуры области, в предварительном отборе может принять участие каждый, кто хочет открыть в себе новые грани. Участникам необходимо будет прочитать со сцены стихотворение или отрывок из прозы.

«Это очередной совместный проект с Плэйбэк-театром «Абажур» и Школой театра и кино "ШКИТ". Первый, я напомню, стартовал 13 октября и завершился 17 января в нашем театре. Финал оказался вполне успешным, и проект решено продолжить, - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский. - Знаю, что о своем желании участвовать заявили несколько артистов из первого сезона, к которым могут присоединиться члены Камерного клуба, да и в принципе все, кто любит театр и мечтает попасть на сцену».

Основой очередного перформанса послужат стихи 10 современных поэтов. Участниками станут 18 непрофессиональных артистов, людей самых разных профессий. В течение всего трёх месяцев им предстоит пройти подготовку по сценической речи и актёрскому мастерству под руководством профессионалов.

Премьера перформанса "ДАВАЙ СЫГРАЕМ ЖИЗНЬ - 2" состоится в июне на сцене Камерного театра.