29.06.2023
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
29.06.2023
В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни
29.06.2023
Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя
29.06.2023
Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
29.06.2023
ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
23.03.2023
Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства
17.03.2023
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
17.12.2022
«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023