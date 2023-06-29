Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край

Камерный театр Челябинска закрыл сезон, повесил на ворота символический замок и повез в Пермский край экспериментальную постановку.

Уже завтра, 30 июня, челябинцы выступят со спектаклем «Достоевский. Игра в…» на фестивале «Тайны горы Крестовой», который часто называют «русским Авиньоном».

Ландшафтный форум проходит в окрестностях Губахи, объединяет искусство и природу. Зрители увидят живой оркестр под открытым небом, спектакли пройдут в декорациях фильма «Сердце Пармы», на горнолыжном курорте и в «городе-призраке» Верхняя Губаха.

Как рассказала пресс-секретарь Камерного театра Виктория Олиферчук, участниками форума станут 12 театральных коллективов из Москвы, Воронежа, Перми, Лысьвы и Еревана. Постановка челябинцев - по мотивам известного романа Федора Михайловича «Преступление и наказание», премьера которой состоялась в феврале этого года.

«Не скрою, были сомнения и опасения по поводу того, сможем ли мы осилить такой формат, выбирали спектакль, который повезем, но решили рискнуть. И мне кажется, должен получиться очень интересный опыт», - считает директор Камерного театра Илья Коломейский.

Вчера, 28 июня, в театре состоялся сбор труппы, на котором были подведены итоги сезона.

«Сезон получился плодотворный. Мы сделали пять премьер: «Без вины виноватые», «Лекарь поневоле», «Давай полетаем вместе», «Достоевский. Игра в..», «Под одной крышей». И даже перевыполнили план. Благодаря гранту, который мы получили, удалось сделать спектакль по Достоевскому, еще одна грантовая постановка планируется в следующем сезоне. Ну а самым крупным событием станет фестиваль «Камерата»», - отмечает главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

По уже сложившейся традиции, на ворота театра повесили символический замок.

Артисты выпустили в небо воздушные шары, прощаясь с родным театром до августа.