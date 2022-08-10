Челябинцам предлагают вспомнить пионерское детство. В рамках проекта КИНОЛЕТО Радио в Парке Гагарина 13 августа покажут фильм «Частное пионерское». Добрую историю о детской дружбе и смелости, сняли в 2013 году. Картина для показа предоставлена видеосервисом Wink от "Ростелекома". Сегодня Wink входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров. Всего в коллекции Wink более 60 тысяч фильмов и сериалов. На кинопоказах горожан ждут целыми семьями, ведь это прекрасный повод провести оставшиеся летние вечера вместе. Очередной показ КИНОЛЕТО Радио ОЛИМП состоится 13 августа в летнем театре Парка Гагарина, Начало фильма в 22-00. Вход свободный. 6+ Смотрите хорошее кино под открытым небом с Радио Олимп.