«Контакт» - в контакте со зрителем

В мае текущего года славному образцовому театральному коллективу «Контакт» при Дворце культуры железнодорожников Челябинска исполняется 50 лет.

Вы, читателя, возможно, удивитесь, что я вдруг пишу такой материал, я же ассоциируюсь как автор только с силовиками, трупами, скандалами и взятками. Это так, но сейчас, когда «контактовцы» бросили клич, что скоро юбилей коллектива, решила вспомнить все. А мы ведь многие оттуда. Настя Афанасьева (жена Афанасьева-Холмса с ГТРК), Макс Бережнов (радио Континенталь).

А начиналось все просто. Занятия в спортшколе по конькобежному катанию, потом возвращение домой, где ты никому не нужна. Так я и попала в «Контакт» к Тамаре Михайловне Тихих. Первая роль – собака Авва в спектакле «Айболит». Ужасно тяжелый костюм. Три спектакля в день. И этот постоянный грим собаки на лице.

Кстати, спустя лет десять, наверное, я как-то позвонила Тамаре Михайловне. Она не узнала меня по голосу. Но стоило мне сказать «Гав», она меня узнала.

А тогда Тамара Михайловна что-то во мне разглядела, и моя театральная карьера пошла по накатанной.

Ни одной положительной роли у меня не было. Я была кикиморой, злой сестрой в сказке «Золушка», подлой в «Кольцах Альманзора». Перечислять можно бесконечно.

Сейчас, спустя много лет, наш «Контакт» снова нас объединил.

Что дал мне «Контакт»? Очень трудно сказать обычными и простыми словами то, что чувствует сердце. Контакт - это друзья, это радость от совместного общего дела, это доброе отношение друг к другу и чувство взаимопонимания и поддержки. Это школа творчества и доверия. Каждый спектакль - это грандиозная работа, которая украшала жизнь яркими красками. Это волнение перед выступлением... Это таинственный темный зрительный зал, который смотрит на тебя сотнями глаз, и ты вовлекаешь его в свою рассказываемую историю. Это друзья на сцене, которые подхватывают твои фразы по сценарию и все вместе мы создаем волшебство театра. А за сценой наши любимые «карманы» и гримерки... Там можно было быть самим собой... И когда мы ушли в прозу жизни, столкнувшись с трудными порой временами, то пройти через все эти годы, не потеряв себя, нам помогло все то светлое, что мы видели в «Контакте». Именно поэтому, спустя десятилетия, мы вновь и вновь пытаемся встретиться и окунуться в тот волшебный и чудный мир, который показала нам Тамара Михайловна. А как это у нее получается – это секрет ее творчества.

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«Благодаря «Контакту» я выбрала творческую профессию и связала жизнь с ДК ЖД. Мы в тесном сотрудничестве порядка 30 лет», - рассказала Татьяна Самсоненко.

«Самые яркие впечатления от «Контакта» - это люди! И время, проведённое вместе. Золотое было время», - рассказал Вячеслав Катин.

«Благодаря «Контакту» я выбрала творческую профессию и связала свою жизнь с ДК ЖД, мы в тесном сотрудничестве с Тамарой Михайловной уже больше 30 лет», - написала Татьяна Слепых.

«Я ходила в «Контакт» в середине 90-ых, тогда разваливалась страна и общество. Многие из молодых людей тогда были предоставлены сами себе. До сих пор помню этот сковывающий страх выхода первый раз на сцену. Играла Снежную королеву, вот со страху подхватила полы белого длинного платья, задрав его тем самым до колена, а то и выше и выперлась на сцену походкой, наверное, как у Лии Ахеджаковой в «Служебном романе». Выперлась и стою так же, как шла, с поднятым до колена подолом. Тамара Михайловна орет за кулисами, матерится, что-то кулаками мне машет, а я в упор не понимаю, почему. Еще немного, и мне казалось, она на сцену вылетит подол мне поправлять. После этого случая я НИКОГДА не притрагиваюсь к подолу платья, даже если оно в пол», - поделилась воспоминаниями Оксана Антонюк.

«Для меня "Контакт" - это самая яркая ,самая счастливая пора моего детства и юности. Одно из самых ярких впечатлений - это моя поездка во Всесоюзную здравницу "Артек". Спасибо родному коллективу ,что подарил 1,5 месяца сказки!», - сказала Наталья Акимушкина.

«Это моя юность, и я очень рада, что была частью этого коллектива», - сказала Татьяна Петренко, для которой «Контакт» на всю жизнь остался «примером дружного творческого коллектива, где всего его участники росли, развивались, совершенствовались и открывали в себе и друг в друге много нового».

Юбилей любимого театра 21 мая. «Контанктовцы», вы в контакте?

Р:S. Cнова концерт подошёл к завершению. Зритель уйдет, и погасится свет. В жизни есть все. Радость есть, есть лишения. Только дороги в прошлое нет. Детство прошло, повзрослели немного мы, нас закрутил новый жизненный шквал, но навсегда мы останемся преданы - тому, кто нас здесь когда-то собрал. Счастье дано хоть на миг стать артистами, только на миг в сказку детства ворвись. Стал наш "Контакт" многим жизненной пристанью, именно он называется - жизнь!